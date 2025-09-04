Iris Leal

HAARETZ – 1 Σεπτεμβρίου 2025

https://www.haaretz.com/opinion/2025-09-01/ty-article-opinion/.premium/israels-real-heroes-are-those-who-refuse-to-enlist-in-netanyahus-criminal-war-in-gaza/00000199-013e-d558-afbb-4d3f41ba0000

Μόλις την περασμένη Δευτέρα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, ένα από τα τελευταία νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας που ήταν ακόμη ικανό να νοσηλεύσει κατοίκους.

Μετά από ένα αρχικό χτύπημα, ο στρατός περίμενε να φτάσουν οι παραϊατρικοί, οι διασώστες και οι δημοσιογράφοι – και χτύπησε ξανά. Αυτή η πρακτική ονομάζεται διπλό χτύπημα, και ακολουθεί ένα δεύτερο χτύπημα που στοχεύει στην αποτροπή της εκκένωσης και της διάσωσης των θυμάτων.

Υπάρχουν ηχογραφημένες συνομιλίες με στρατιώτες που επιβεβαιώνουν ότι αυτή είναι η πολιτική: δηλαδή, ένα έγκλημα πολέμου. Έχουν περάσει αρκετές μέρες και η ανάμνηση αυτού που φαινόταν σαν σημείο καμπής στον πόλεμο, μετά την διεθνή κατακραυγή που προκάλεσε, ξεθωριάζει.

Εν τω μεταξύ, οι προετοιμασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς για την είσοδο στην Πόλη της Γάζας – μια επιχείρηση στην οποία ο ίδιος ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων χαρακτήρισε «παγίδα θανάτου», στην οποία αντιτίθεται το αμυντικό κατεστημένο και η οποία θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων. Αυτή θα είναι μια καταστροφική, αδικαιολόγητη επιχείρηση, που θα εξυπηρετεί μόνο τις πολιτικές ανάγκες του πρωθυπουργού και θα τροφοδοτεί μεσσιανικές αυταπάτες.

Ο Ρόι Γιανόφσκι, δημοσιογράφος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan, δήλωσε στους ακολούθους του στο X ότι θα μείνει εκτός ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον επόμενο μήνα: Μετά την Επιχείρηση Gideon’s Chariots II, η εφεδρική μονάδα του έλαβε διαταγές για επιστράτευση έκτακτης ανάγκης.

Ο λαός του Ισραήλ μπορεί να αντέξει την απουσία του Γιανόφσκι από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αλλά η ζημιά που προκλήθηκε από την αλαζονική, αυτό-εξυψωτική ανακοίνωσή του θα είναι λίγο πιο δύσκολο να ξεπεραστεί.

Φυσικά, οι περισσότεροι σχολιαστές τον αποκάλεσαν Ισραηλινό ήρωα. Το γεγονός ότι θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο παιδιών και άλλων αμάχων και να διαπράξει εγκλήματα πολέμου και σίγουρα θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων δεν τους πτόησε.

Αυτή ήταν η αντίδραση που ήλπιζε, και το χρώμα που ανέβαινε στα μάγουλά του ήταν ορατό μέσα από τα εικονικά χτυπήματα στον ώμο. Έτσι, εξεπλάγη λίγο όταν μερικοί γενναίοι τον επέκριναν επειδή είπε ότι θα υπάκουε στην εντολή επιστράτευσης.

Σε απάντηση, ο Γιανόφσκι, ο ήρωας του Ισραήλ, μπλόκαρε όποιον του επεσήμανε το πραγματικό νόημα των πράξεών του και τον προειδοποίησε ότι υπήρχε πραγματική πιθανότητα σύντομα να μην μπορεί να περπατήσει στο Παρίσι ή το Λονδίνο.

Κάποια μέρα θα συζητήσουμε την υποχρέωση που έχουν τα μέλη της ομάδας ή του στρατιωτικού μας λόχου και το βιβλικό μάθημα να δένουμε τον γιο μας και να τον θυσιάζουμε ως ολοκαύτωμα, με τον στρατό να παίζει τον ρόλο του Θεού. Σήμερα, ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να έχει στρατιώτες για τον αιώνιο πόλεμό του.

Ακολουθούν μερικά γεγονότα που δείχνουν πώς: Την Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση έξω από το σπίτι του αρχηγού του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Οι αντίπαλοι του πολέμου τον προέτρεψαν να μην στείλει στρατιώτες σε μια επιχείρηση στην οποία ο ίδιος αντιτίθεται. Τα βίντεο από τις διαμαρτυρίες προκάλεσαν ένα όργιο καταδίκης, με επικεφαλής τους Benny Gantz, Yair Lapid, Bezalel Smotrich και τον πρωθυπουργό.

Αυτό είναι που χρειάζεται να ξέρετε όταν προσπαθείτε να καταλάβετε πώς αυτή η αποτυχημένη κυβέρνηση κρατάει τους Ισραηλινούς από το λαιμό και δεν τους αφήνει να φύγουν.

Η «μηχανή δηλητηριάσεων» της κυβέρνησης χτυπάει τους ανώτερους διοικητές χωρίς έλεος, ο Νετανιάχου και ο στενός του κύκλος ρίχνουν όλη την ευθύνη στη στρατιωτική διοίκηση και οι συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής ασφάλειας είναι μια παραγωγή παρενόχλησης του (νυν και του προηγούμενου) αρχηγό του επιτελείου εδώ και δύο χρόνια. Και στη συνέχεια η αντιπολίτευση ενώνει τις δυνάμεις της με τους αντιπάλους της και επιτίθεται στο δικό της στρατόπεδο, το οποίο ενεργεί για να αποτρέψει την επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Όλη η χώρα ξέσπασε σε δάκρυα με τον κωμικό Ούντι Κάγκαν. Το να παρακολουθεί ένα βίντεο στο οποίο μιλάει για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες από την οποία υποφέρει ως αποτέλεσμα φρικτών πράξεων που τον έκαναν να νιώθει ότι δεν άξιζε να ζει, θεωρείται πολιτισμικά διαμορφωτικό. Αλλά αν ο Κάγκαν είχε αναφέρει αυτές τις πράξεις στο Breaking the Silence, όλοι (και ειδικά ο Λαπίντ, που καταδίωξε την οργάνωση σαν τον τελευταίο φασίστα) θα είχαν βγάλει αφρούς από το στόμα, αποκαλώντας τον «προδότη».

Όσο αυτή η δυσαρμονία παραμένει άλυτη, όσο η ισραηλινή κοινωνία δεν στέφει ως ήρωες του Ισραήλ όσους αρνούνται να στρατευτούν σε αυτόν τον εγκληματικό πόλεμο, ο πόλεμος θα συνεχιστεί, ο Νετανιάχου θα είναι ο πρωθυπουργός και ο Σμότριτς και ο Μπεν-Γκβιρ θα διαμορφώνουν τις πολιτικές του.

