Οι σαρωτικοί δασμοί στις εισαγωγές των ΗΠΑ, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Ντ. Τραμπ και αφορούν τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, προκαλούν όπως είναι φυσικό αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Τραμπ, από τον Κήπο των Ρόδων, έρχονται και οι πρώτες αντιδράσεις των ευρωπαϊκών χωρών για τις εξαγγελίες του.

Βρετανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Ελβετία, είναι οι πρώτες χώρες που τοποθετήθηκαν σχετικά με τους δασμούς που εξήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει πρόθεση να συνάψει συμφωνία με αυτή των ΗΠΑ για να «μετριαστεί» ο αντίκτυπος των τελωνειακών δασμών που ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε ανταπόδοσή τους, δήλωσε χθες Τετάρτη ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου Τζόναθαν Ρέινολντς.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εγγύτερος σύμμαχός μας, η προσέγγισή μας συνίσταται στο να παραμείνουμε ήρεμοι και να δεσμευτούμε να κλείσουμε συμφωνία η οποία, το ελπίζουμε, θα μετριάσει τον αντίκτυπο αυτού που ανακοινώθηκε», δήλωσε.

Το Λονδίνο —συγκριτικά— είχε ευνοϊκή μεταχείριση από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι δασμοί που αναγγέλθηκαν στα βρετανικά προϊόντα τα οποία εισάγονται στις ΗΠΑ θα είναι 10%, οι χαμηλότεροι εξ όσων ανακοίνωσε.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν δήλωσε χθες Τετάρτη πως «λυπάται βαθιά» για τους τελωνειακούς δασμούς 20% που αναγγέλθηκε πως θα επιβάλλονται στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισάγονται στις ΗΠΑ, καλώντας τους 27 να αντιδράσουν κατά τρόπο «αναλογικό».

«Κάθε ενέργεια πρέπει να είναι αναλογική και να έχει στόχο να προασπίσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεών μας, των εργαζομένων μας και των πολιτών μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας σε ανακοίνωσή του.

Η Ιρλανδία, η οποία φιλοξενεί τις έδρες στη Γηραιά Ήπειρο πολλών μεγάλων αμερικανικών ομίλων, τομέων όπως η τεχνολογία ή η φαρμακευτική βιομηχανία, καταγράφει το υψηλότερο εμπορικό πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ από όλα τα άλλα κράτη-μέλη εξαιτίας της ιδιαιτερότητας αυτής.

«Οι αμερικανικοί δασμοί σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέτρο το οποίο θεωρώ λανθασμένο και δεν συμφέρει καμιά από τις δύο πλευρές», έκρινε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι χθες Τετάρτη μέσω Facebook.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επεξεργαστούμε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, ώστε να αποτρέψουμε εμπορικό πόλεμο ο οποίος θα αποδυνάμωνε αναπόφευκτα τη Δύση προς όφελος άλλων διεθνών παικτών», συνέχισε.

Επανέλαβε ότι οι κινήσεις της κυβέρνησής της θα έχουν γνώμονα το συμφέρον της Ιταλίας και θα προκύψουν και από τον διάλογο με τους ευρωπαίους εταίρους της.

Η πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, σχολίασε τις αποφάσεις των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών, επισημαίνοντας ότι το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει ήδη λάβει γνώση και θα καθορίσει άμεσα τα επόμενα βήματα.

«Προτεραιότητα είναι τα μακροπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα της χώρας», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και το ελεύθερο εμπόριο αποτελούν θεμελιώδεις αρχές» για την Ελβετία.

Μήνυμα στήριξης του ελεύθερου εμπορίου και της διεθνούς συνεργασίας έστειλε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Σουηδία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το ελεύθερο εμπόριο και τη διεθνή συνεργασία», τόνισε χαρακτηριστικά, σε μία πρώτη αντίδραση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών.

Sweden will continue to stand up for free trade and international cooperation. pic.twitter.com/ZJWPbVhbmf

— SwedishPM (@SwedishPM) April 2, 2025