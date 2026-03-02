Οι πρώτες εικόνες από τα drone του Ιράν και τις πτήσεις τους πάνω από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό Kitasweather στο Facebook.

Τις πτήσεις των drone κατέγραψε κάμερα στο Πισσούρι, κατά την διάρκεια της νύχτας.

Όπως προκύπτει από τις ακόλουθες εικόνες ορισμένα από τα drone που ίπτανται πάνω από τη βρετανική βάση, φαίνεται να αναχαιτίζονται ενώ άλλα να πέφτουν στο έδαφος.

Ως γνωστόν, το βράδυ της Κυριακής (1/3) σήμανε συναγερμός στη βρετανική αεροπορική βάση RAF του Ακρωτηρίου, στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις που φέρεται να προκλήθηκαν από επίθεση με drone.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πλήγμα από ιρανικό drone στον αεροδιάδρομο της βρετανικής βάσης, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες

Στη συνέχεια το philenews.com, επικαλούμενο το κρατικό κανάλι της Κύπρου, δημοσίευσε ότι αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιρανικό drone.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα drone που έπεσαν στο έδαφος και από τα συντρίμμια όσων αναχαιτίστηκαν, ήταν ελάχιστες.