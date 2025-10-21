Ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε το πρωί της Τρίτης (21/10), την πόρτα των φυλακών Λα Σαντέ και ήδη διανύει τις πρώτες ώρες του στο κελί.

Σημειώνεται ότι είναι ο πρώτος ηγέτης της ΕΕ που φυλακίζεται.

Οι δικηγόροι του πρώην Γάλλου Προέδρου άσκησαν ήδη έφεση και ζητούν την αποφυλάκισή του. Την αίτηση θα εξετάσουν οι δικαστές, οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν μέχρι και δύο μήνες για να αποφανθούν.

Ο 70χρονος Σαρκοζί έφτασε χέρι χέρι με την Κάρλα Μπρούνι στο 14ο διαμέρισμα και αφού χαιρέτησε υποστηρικτές του, μπήκε με αυτοκινητοπομπή στις φυλακές Λα Σαντέ, όπου και πέρασε την προβλεπόμενη διαδικασία, προφανώς άκρως εξευτελιστική για τον πάλαι ποτέ πανίσχυρο ηγέτη της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Οι φύλακες του έδωσαν τον κανονισμό της φυλακής, του πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και του έκαναν πλήρη σωματική έρευνα, ενώ ήταν γυμνός. Επίσης ο Σαρκοζί άφησε την πολιτική του ταυτότητα και έλαβε τον προβλεπόμενο αριθμό κρατουμένου.

Σε κελί 9 τ.μ.

Στον Σαρκοζί δόθηκε ένα «κιτ άφιξης», δηλαδή μία τσάντα με είδη που θεωρούνται απαραίτητα ή χρήσιμα για τους νέους κρατουμένους.

Το κιτ αυτό περιέχει είδη προσωπικής υγιεινής, καθαρά εσώρουχα, σεντόνια, μια κουβέρτα, πιάτα για φαγητό, καθώς και χαρτί και μολύβια για να μπορεί να γράφει στους αγαπημένους του.

Αφού πέρασε αυτές τις διαδικασίες, ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στο κελί του, επιφάνειας 9 τ.μ., δηλαδή όσο περίπου ένα χωλ στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών που χτίστηκαν τη δεκαετία του ’60.

Όπως αποτύπωσε σε ειδικό γραφιστικό η Le Parisien, στο κελί θα υπάρχει ένα μικρό κρεβάτι με κομοδίνο, ένα μικρό γραφείο, μια συσκευή τηλεόρασης και σταθερό τηλέφωνο. Με μια υποτυπώδη πόρτα ο κυρίως χώρος χωρίζεται από το «μπάνιο», που περιλαμβάνει ντους και μια τουαλέτα.

Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de sa condamnation à cinq ans de prison dans le procès libyen, doit commencer à purger sa peine ce mardi, à la prison de la Santé. Il sera au quartier pour personnes vulnérables dans une cellule de 9 m² ➡️ https://t.co/VsSKNzSf0J pic.twitter.com/QTZRlirX5k — Le Parisien (@le_Parisien) October 20, 2025

Πουλόβερ και … ωτοασπίδες

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Σαρκοζί έχει πάρει μαζί του μια τσάντα «στην οποία έβαλε πουλόβερ» για να αποφύγει κάποιο κρυολόγημα, αλλά και «ωτοασπίδες επειδή κάνει πολύ θόρυβο». Προετοιμάστηκε επίσης ψυχικά, διαβεβαίωσε ο δικηγόρος του. Είναι «κάποιος που έχει πολλή ενέργεια και δύναμη», οπότε «μια απομόνωση, όπως αυτή που πρόκειται να υπομείνει, είναι δύσκολη γι’ αυτόν, αλλά έχει προετοιμαστεί».

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση ύποπτης χρηματοδότησης της προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, αλλά η Γαλλική Δικαιοσύνη αποφάσισε τον εγκλεισμό του στην ιστορική φυλακή στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου κρατούνταν κάποτε ο λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους, ο οποίος καταδικάστηκε άδικα για προδοσία επειδή ήταν Εβραίος, ο τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι, που είχε πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις σε γαλλικό έδαφος, και ο πρώην ηγέτης του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

Το πρωί ο 70χρονος, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, έφτασε με τα πόδια από το σπίτι του, κρατώντας από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι και υπό τις επευφημίες υποστηρικτών του στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού.

🇫🇷 France’s ex-president Nicolas Sarkozy has become the first former head of an EU state to be jailed, proclaiming his innocence as he entered a Paris prison.

➡️ https://t.co/OkTWfL4llS pic.twitter.com/gf6I1UMrNo — AFP News Agency (@AFP) October 21, 2025

Οι κρατούμενοι από άλλα κελιά τον υποδέχθηκαν με ιαχές: «Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!», «Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

🔴 L’ancien président 🇫🇷 Nicolas #Sarkozy a salué ses partisans à la sortie de son domicile. Il est désormais en route vers la prison de la Santé, où il sera incarcéré ⤵️ pic.twitter.com/NvIVketCE8 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 21, 2025

🔴 DOCUMENT SUD RADIO Rassemblement de soutien en cours dans le 16e arrondissement de Paris avant l’incarcération de Nicolas #Sarkozy 📹 @ClementBargain pic.twitter.com/0fJEZw3xyt — Sud Radio (@SudRadio) October 21, 2025

Το πρόγραμμα μέσα στη φυλακή

Μετά από μια πιθανώς δύσκολη πρώτη νύχτα η συνηθισμένη καθημερινή ζωή του Σαρκοζί ως κρατουμένου θα ξεκινήσει με πρωινό. Το ψωμί και η μαρμελάδα, που πρέπει να φυλάσσονται στην άκρη, συνήθως παραδίδονται την προηγούμενη μέρα, στις 6:30 μ.μ., με το βραδινό γεύμα.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας θα μπορεί να χρησιμοποιεί το μάτι της κουζίνας στο κελί του για να ζεσταίνει το φαγητό, είτε της φυλακής, είτε εκείνο που μπορεί να αγοράζει από την καντίνα, καθώς απαγορεύεται να παραγγέλνει φαγητό απ’ έξω.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ η διεύθυνση της φυλακής ανέφερε ότι τα τηλεφωνήματα του πρώην αρχηγού του γαλλικού κράτους δεν θα παρακολουθούνται, αφού «δεν είναι απαραίτητο», και αυτό συμβαίνει μόνον όταν προκύπτουν ζητήματα ασφαλείας.

Η παράδοση του μεσημεριανού γεύματος στους κρατούμενους γίνεται μεταξύ 11:30 π.μ. και 12:00 μ.μ. Στην απομόνωση, παραδίδονται στο κελί από τους ορισμένους φρουρούς.

Μεταξύ των γευμάτων, οι δραστηριότητες του Σαρκοζί, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του, θα είναι περιορισμένες.

Συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων θα μεταβαίνει για χρονομετρημένο προαυλισμό, ή στο εξοπλισμένο με διαδρόμους γυμναστήριο, καθώς και στη βιβλιοθήκη, εφόσον το επιθυμεί.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση της φυλακής, στον Σαρκοζί θα επιτρέπονται δύο προαυλισμοί την εβδομάδα, «Ο Πρόεδρος θα βρίσκεται σε απομόνωση. (…) Σε μια μονάδα που περιβάλλεται από άτομα με βίαιο παρελθόν. (…) Θα είναι μόνος του όλη την ώρα εκτός από τρία δωμάτια επισκεπτηρίου την εβδομάδα. Και θα του επιτρέπονται μία ώρα εξόδου δύο φορές την εβδομάδα», καθώς και τρεις φρουροί «συνεχώς μαζί του», αναφέρει ο δικηγόρος του.

Το καθεστώς προφυλάκισης επιτρέπει στον Σαρκοζί να δέχεται τρεις ωριαίες επισκέψεις την εβδομάδα, πέραν των τακτικών ραντεβού με τους δικηγόρους του. Πέραν τούτου η οικογένειά του θα έχει ειδική πρόσβαση στο ιατρείο της φυλακής Λα Σαντέ μέσω ξεχωριστού σημείου εισόδου, ώστε να αποφεύγει την επαφή με συγγενείς άλλων κρατουμένων.

Με πληροφορίες από: Le Perisien – France 24 – AFP News

