Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας έκλεισε προσωρινά την Παρασκευή, με όλες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις να αναστέλλονται, και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το μέτρο ελήφθη καθώς υπήρχαν υποψίες για πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή.

Έπειτα από σύντομο διάστημα, η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου επανελήφθη, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

🚨#BREAKING: There was an explosion close to Karamyshevskaya embankment in Moscow, as reported by Baza.

– Eyewitnesses mentioned that a drone crashed near the Moskva River.

– Prior to this, a “Carpet” mode had been declared at Vnukovo Airport. pic.twitter.com/HIH3BCsQ9U

— The Saviour (@stairwayto3dom) August 11, 2023