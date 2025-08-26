Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Καθώς οι τακτικές του Ισραήλ στη Γάζα προκαλούν όλο και περισσότερο τη διεθνή καταδίκη, οι ραβίνοι από όλο τον κόσμο κάνουν το ασυνήθιστο βήμα να μιλήσουν εναντίον της συμπεριφοράς της ισραηλινής κυβέρνησης στον πόλεμο, για ηθικούς και θρησκευτικούς λόγους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς έχουν δημοσιοποιηθεί αναφορές για λιμοκτονία και μαζικές δολοφονίες στη Γάζα, ένας σημαντικός αριθμός κληρικών σε όλο το φάσμα της εβραϊκής τήρησης και παράδοσης έχει υπογράψει μια σειρά από προσεκτικά συνταγμένες δημόσιες επιστολές που επικρίνουν την ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι ενώσεις που εκπροσωπούν τις μεταρρυθμιστικές εκκλησίες και τους συντηρητικούς ραβίνους – δόγματα που περιλαμβάνουν σχεδόν τους μισούς Αμερικανούς Εβραίους – ζήτησαν από το Ισραήλ να προσφέρει πρόσθετη βοήθεια, αναφέροντας τις εβραϊκές αξίες, όπως «ηθική προτεραιότητα», για να παράσχει τροφή τους πεινασμένους.

Σχεδόν τρεις δωδεκάδες ραβίνοι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, ζητώντας περισσότερη βοήθεια στη Γάζα και από τον πρωθυπουργό Μπένζιαμιν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο.

Κάποιες ανησυχίες προέρχονται τώρα μια μικρή ομάδα ορθόδοξων ραβίνων, των οποίων οι κοινότητες δεν έχουν ευθυγραμμιστεί ευρέως με την αυστηρή υποστήριξη του Ισραήλ καθ ‘όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα περίπου 80 ορθόδοξοι ραβίνοι υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που απαιτούσε «ηθική σαφήνεια, ευθύνη και εβραϊκή ορθόδοξη ανταπόκριση» σε αυτό που ονόμαζαν ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Οι υπογράφοντες συμπεριλάμβαναν επικεφαλής ραβίνους της Πολωνίας και της Νορβηγίας, και τον πρώην επικεφαλής ραβίνος της Ιρλανδίας. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι περισσότεροι από τους μισούς από εκείνους που υπέγραψαν την επιστολή ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Επιβεβαιώνουμε ότι οι αμαρτίες και τα εγκλήματα της Χαμάς δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις υποχρεώσεις της να καταβάλουν όποιες προσπάθειες είναι απαραίτητες για την πρόληψη της μαζικής λιμοκτονίας», ανέφερε η επιστολή. «Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, ως κάποιοι από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του Ισραήλ φέρουν μια μοναδική ηθική ευθύνη. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι το όραμα του Ιουδαϊσμού για τη δικαιοσύνη και τη συμπόνια επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους».

Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, οι οποίοι τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στην υποστήριξη της ισραηλινής κυβέρνησης και οι ομάδες που τους αντιπροσωπεύουν έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλές για την ανθρωπιστική κρίση.

Οι επιδεινούμενες συνθήκες στη Γάζα και η άρνηση βοήθειας στους Παλαιστίνιους πολίτες προτρέπουν ορισμένους, που θεωρούν εαυτούς ότι είναι ένθερμοι υποστηρικτές του Ισραήλ, να αντιταχθούν δημοσίως στη διαχείριση του πολέμου από τις ακρότητες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι διασχίζει μια θρησκευτική και ηθική γραμμή.

Ορισμένες από τις θέσεις των ραβίνων αντανακλούν τις αγωνιώδεις εκκλήσεις διαδηλωτών και αυτές που ακούγονται από εξέχοντες ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, πολιτικούς και συνταξιούχους στρατιωτικούς ηγέτες στο Ισραήλ, οι οποίοι αυξάνουν όλο και περισσότερο το συναγερμό σχετικά με τα πιθανά εγκλήματα πολέμου που πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση στο όνομά τους.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης του Νετανιάχου που ζήτησαν από τους Ισραηλινούς εποίκους να εκδιώξουν και να αντικαταστήσουν τους Παλαιστινίους στη Γάζα «συνέχισαν να συμβιβάζονται με συνέπεια με τις ενέργειες του Ισραήλ», ανέφερε η Ένωση Μεταρρύθμισης του Ιουδαϊσμού τον περασμένο μήνα.

«Κανείς δεν πρέπει να ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του υποστηρίζοντας τους τεχνικούς ορισμούς μεταξύ της πείνας και λιμού. Η κατάσταση είναι τρομερή και είναι θανατηφόρα», έγραψε η ομάδα. «Ούτε πρέπει να δεχτούμε επιχειρήματα ότι επειδή η Χαμάς είναι ο πρωταρχικός λόγος, το εβραϊκό κράτος δεν είναι επίσης υπαίτιο για αυτήν την ανθρώπινη καταστροφή».

Η Ραβινική Συνέλευση, η οργάνωση των συντηρητικών ραβίνων, ανέφερε «την εβραϊκή παράδοση», καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να «ανακουφίσει τους πολίτες που υποφέρουν» και «να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της» για να εξασφαλίσει ότι τα τρόφιμα, το νερό και τα ιατρικά προμήθειες έφθασαν στους κατοίκους της Γάζας.

Ακόμη και η αμερικανική εβραϊκή επιτροπή, μία από τις πιο σταθερές υπέρ-Ισραηλινές οργανώσεις της χώρας, εξέφρασε «τεράστια θλίψη για τον απολογισμό θανάτων, που αυτός ο πόλεμος έχει επιφέρει στους Παλαιστίνιους πολίτες».

Ακόμα, δεν υπάρχει κανένα σημάδι μιας ενοποιημένης δημόσιας προσπάθειας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς εβραϊκούς θεσμούς για την πίεση στο Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο. Πολλοί ραβίνοι του άμβωνα ήταν επιφυλακτικοί στο να μιλήσουν, δεδομένης της πολυπλοκότητας της διοργάνωσης μιας εκκλησίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πόλεμος επέφερε ισχυρές ρήξεις μέσα στην εβραϊκή κοινότητα που διχάζοντας τις οικογένειες, τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές σχολές και τις κοινοτικές οργανώσεις. Οι ηλικιωμένοι και πιο “πιστοί” Εβραίοι έχουν υπερασπιστεί το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση της χώρας – καθώς και η ασφάλεια των Εβραίων έξω από το Ισραήλ.

Όμως, καθώς ο πόλεμος διαρκεί, οι νεότεροι και πιο κοσμικοί Εβραίοι έχουν ξεσηκωθεί από τις εικόνες της σφαγής και της καταστροφής στη Γάζα, βλέποντας το Ισραήλ και την κυβέρνησή του ως υπεύθυνους για τη συνέχιση του πολέμου και τον φόρο καταστροφής.