Ο θάνατος του πολιτικού αντιπάλου του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, πριν από δύο χρόνια, και ενώ βρισκόταν φυλακισμένος στη Ρωσία, «οφείλεται σε δηλητηρίαση από τοξική ουσία».

Στο πιο πάνω συμπέρασμα κατέληξαν Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία, με κοινή τους ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο (14/2).

‘Oπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το συμπέρασμα των πέντε Κυβερνήσεων βασίζεται σε αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν από τον Ναβάλνι, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συντονισμένης έρευνας.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν στο Μόναχο, ανέφεραν ότι «η συγκεκριμένη πράξη βαρβαρότητας, μέσω χρήσης μιας νευροτοξίνης που κατατάσσεται ως χημικό όπλο, θα μπορούσε να έχει διαπραχθεί μόνο από την Κυβέρνηση της Ρωσίας».

Όπως υποστήριξαν, ο Ναβάλνι υπέκυψε στη δηλητηρίαση με τοξίνη που βρέθηκε στον βάτραχο dart του Εκουαδόρ – γνωστή στα λατινικά ως epibatidine – η οποία είναι 200 φορές ισχυρότερη από τη μορφίνη. Η τοξίνη αυτή κατατάσσεται στα χημικά όπλα και το γεγονός αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία για τη σύνδεση του εγκλήματος, με την ρωσική Κυβέρνηση.

«Η τοξίνη αυτή χρησιμοποιείται από ιθαγενείς φυλές της Νότιας Αμερικής με βελόνα ή όπλα με φυσαλίδες αέρα για να κυνηγήσουν», εξήγησε η Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ. «Μόνο η Κυβέρνηση Πούτιν είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτήν την τοξίνη κατά του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, και γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να ρίξουμε φως στην βάρβαρη προσπάθεια του Κρεμλίνο να φιμώσει τη φωνή του».

BREAKING: Foreign Office have proof Russia murdered opposition leader Alexei Navalny. Toxin came from poison dart frog only found in S America. His widow Yulia Navalnaya says Putin killed her husband. More on @GBNEWS pic.twitter.com/ShmGW4jluG — Katherine Forster (@forster_k) February 14, 2026

Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, η οποία φανερά συγκλονισμένη, εξήγησε τις συνθήκες του θανάτου του συζύγου της. «Ήταν η πιο τρομερή ημέρα της ζωής μου», δήλωσε, αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε τα τραγικά νέα στις 16 Φεβρουαρίου 2024. «Τώρα καταλαβαίνω και ξέρω ότι δεν είναι μόνο λόγια. Είναι επιστημονική απόδειξη», τόνισε.

Ученые 5 европейских стран установили: мой муж Алексей Навальный был отравлен эпибатидином – нейротоксином, одним из самых смертельных ядов на земле. В природе этот яд можно найти на коже эквадорской древесной лягушки. Он приводит к параличу, остановке дыхания и мучительной… pic.twitter.com/vn5PCJ3akO — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 14, 2026

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της δηλητηρίασης από την τοξίνη του βατράχου του Εκουαδόρ, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιδιαίτερα ισχυρή» νευροτοξική ουσία. «Τα θύματα ασφυκτιούν», είπε.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, εξήγησε γιατί ήταν απαραίτητο να κατανοηθεί η πραγματική αιτία του θανάτου του Ναβάλνι. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη Ρωσία υπεύθυνη για τις πράξεις της και να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως τα συνεχή ψέματά της», είπε. «Τώρα θα προχωρήσουμε με αυτές τις πληροφορίες στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

O Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, δεν δίστασε να αναφερθεί προσωπικά στον Ρώσο Πρόεδρο, λέγοντας πως προετοίμαζε καιρό αυτή τη δολοφονία, την οποία διεκπεραίωσε κατά τα φαινόμενα κορυφαίος Πράκτορας της Κυβέρνησής του με δηλητήριο προερχόμενο από βάτραχο που ζει μόνο στο Εκουαδόρ και πως αυτό αποδεικνύει πως δεν θα διστάσει να κάνει το ίδιο και στο μέλλον.

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη απαντήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή της κατά το παρελθόν, χαρακτηρίζοντας το θάνατο του Ναβάλνι ως αποτέλεσμα «συνδυασμένων ασθενειών», περιλαμβανομένων ανωμαλιών στην καρδιά του.

Ωστόσο, οι Ανακριτές του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλοι Σύμμαχοι συνέχισαν τις έρευνες. Οι Βρετανοί επιστήμονες από το Ερευνητικό Κέντρο Πόρτον Ντάουν διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη της συγκεκριμένης τοξίνης.