Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Τσβίτκοβε, στην περιοχή της Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας.

Σημειώμεται πως η Ρωσία φέρεται να ελέγχει περίπου το 75% της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Οι γραμμές του μετώπου στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές από το 2022, ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταγράφεται νέα προώθηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην ανατολική και νοτιοανατολική Ουκρανία, με την κατάσταση στο πεδίο να παραμένει ρευστή.