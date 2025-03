Έναν αγωγό αερίου χρησιμοποίησαν οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις προκειμένου να αιφνιδιάσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στο Κουρσκ, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι Ρώσοι σχεδίασαν με μεγάλη προσοχή την επίθεσή τους κατά των ουκρανικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Σούτζα, επιτυγχάνοντας τον στόχο τους.

Η Μόσχα έχει θέσει ως βασικό στόχο την απομάκρυνση των Ουκρανών από την περιοχή του Κουρσκ, ώστε να αφαιρέσουν το όποιο διαπραγματευτικό χαρτί έχει στα χέρια του το Κίεβο, ενόψει και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης που έχει ξεκινήσει στο παρασκήνιο και θα εξελιχθεί και επισήμως σε λίγα 24ωρα.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD

— Intel Slava (@Intel_Slava) March 9, 2025

