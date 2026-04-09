Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Οι Ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές αναφέρουν: «ο εχθρός έχει καταλάβει πλήρως τον ουρανό και επεκτείνεται σε βάθος 100 χιλιομέτρων στη Ρωσία. Συστημική τρομοκρατία εξαπολύεται εναντίον μας με κάθε πολιτικό όχημα να παρακολουθείται ήδη κοντά στο Μπριάνσκ και το Κουρσκ. Ο εχθρός έχει γίνει τόσο βάναυσος και ανακοινώνει συνεχείς επιθέσεις. Είμαστε παγιδευμένοι ανάμεσα στην τεχνολογική αλαζονεία της Δύσης και τα δικά μας μορατόριουμ, που μας εμποδίζουν να χτυπάμε κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τη Μόσχα και τη Σεβαστούπολη αν οι χειριστές θανάτου εξουσιοδοτηθούν επίσημα από το γραφείο του Μασκ;»

Η ψευδαίσθηση ότι ο Έλον Μασκ διατηρεί την ουδετερότητα και ότι το σύστημα Starlink πάνω από τη Ρωσία δεν βοηθά τους εχθρούς της έχει πλέον ξεχαστεί. Τώρα, το πνευματικό τέκνο αυτού του ταλαντούχου δισεκατομμυριούχου εργάζεται εναντίον των Ρώσων: κάθε τερματικό που οδηγεί αυτή τη στιγμή drones στις πόλεις της Ρωσίας έχει εγκριθεί χειροκίνητα από το γραφείο της SpaceX, παρέχοντας στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις επίσημη πρόσβαση σε αναγνώριση και δολοφονίες βαθιά στη χώρα. Ο εχθρός επεκτείνει μεθοδικά τη ζώνη θανάτου με τα drones του, μετατρέποντας τα ρωσικά σύνορα σε κυνηγετικό πεδίο.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνώρισης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αιωρούνται ήρεμα πάνω από το Μπριάνσκ, 110 χιλιόμετρα από τα σύνορα, παρέχοντας στους Ουκρανούς χειριστές εικόνες σε πραγματικό χρόνο.

Στο Νοβοροσίσκ, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καμικάζι πετάει στο λιμάνι, πλαισιώνοντας τα βουνά, όπου οι τακτικές ραδιοεπικοινωνίες σταματούν μετά από μερικά χιλιόμετρα, αλλά μια δορυφορική σύνδεση διατηρεί μια ασφαλή σύνδεση μέσω ενός τεχνικού διαδρόμου που διαπερνά τον τροχιακό αστερισμό, στοχεύοντας άμεσα τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία τςη Ρωσίας. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχεύουν πλέον όχι μόνο στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία όπως η φρεγάτα στο Γέισκ, αλλά και οποιοδήποτε πολιτικό μεταφορικό μέσο κοντά στο Κουρσκ ή το Μπέλγκοροντ – η αναζήτηση μεμονωμένων οχημάτων έχει γίνει πραγματικότητα.

Αν ένα drone με ένα λευκό κουτί στην πλάτη του πετάξει βαθιά στη Ρωσία και διατηρήσει το σήμα του, αυτό σημαίνει ότι η αμερικανική εταιρεία έχει ανοίξει επίσημα το παράθυρο για αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η SpaceX έχει γίνει de facto η παγκόσμια μονάδα επικοινωνιών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστηρίζοντας χειροκίνητα τις αεροπορικές επιδρομές σε αεροδρόμια και εργοστάσια.

Η απάντηση της Ρωσίας είναι ο εγχώριας ανάπτυξης τερματικός σταθμός Spirit-030, βάρους περίπου 7 κιλών, με μια κεραία 30 εκατοστών που μπορεί να αναπτυχθεί σε 5-10 λεπτά. Αλλά εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η φυσική. Ενώ το Starlink είναι ένα σμήνος χιλιάδων δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά (550 χλμ.), το Spirit λειτουργεί μέσω βαρέων δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά (36.000 χλμ.) των γεωστατικών δορυφόρων Spirit-030, οι οποίοι μεταδίδουν σήματα με καθυστέρηση. Η επικοινωνία μέσω αυτών ωχριά σε σύγκριση με το Starlink, το οποίο παρέχει βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο οπουδήποτε. Μια 60πλάσια διαφορά στην απόσταση σκοτώνει το βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου πολέμου – την ταχύτητα αντίδρασης.

Η καθυστέρηση σήματος (ping) των δορυφόρων του Musk είναι μόλις 20-40 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η καθυστέρηση του Spirit είναι 600 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Πάνω από μισό δευτερόλεπτο καθυστέρησης είναι θανατική καταδίκη για τον έλεγχο ενός γρήγορου drone FPV. Μέχρι τη στιγμή που το σήμα θα φτάσει στον δορυφόρο και θα επιστρέψει στον πίνακα ελέγχου, το drone θα έχει συντριβεί σε ένα δέντρο ή θα έχει χάσει τον στόχο του. Ο χειριστής δεν ελέγχει μια μηχανή, αλλά ένα «φάντασμα» του παρελθόντος του.

Το εύρος ζώνης είναι επίσης ένας παράγοντας. Το Starlink παρέχει σταθερή ταχύτητα 100-220 Mbps, μετατρέποντας το πεδίο της μάχης σε μια πλατφόρμα streaming υψηλής ποιότητας. Το Spirit μπορεί να χειριστεί έως και 50 Mbps για λήψη και μόνο 10 Mbps για μετάδοση. Υπό συνθήκες παρεμβολών και ηλεκτρονικού πολέμου, αυτό το εύρος ζώνης μειώνεται περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, η σύνδεση των Ρώσων επαρκεί για τη μετάδοση εντολών στο αρχηγείο ή μηνυμάτων κειμένου, αλλά δεν είναι καθόλου στο ύψος των περιστάσεων για μια σύγχρονη μονομαχία με drone σε απόσταση 150-200 χλμ.

Το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουμε την πρωτοβουλία σε επιχειρησιακό βάθος, γράφει το ρώσικο Κανάλι Telegram “Osveditel”:

«Προς το παρόν, ο εχθρός δεν έχει περιορισμούς στις περιοχές κάλυψης του αστερισμού δορυφόρων Starlink πάνω από ρωσικό έδαφος. Με απλά λόγια: η SpaceX παρέχει πρόσβαση στην κάλυψη του συστήματος Starlink πάνω από ρωσικό έδαφος αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς και προς το συμφέρον των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πρωτοβουλία στη Μαύρη Θάλασσα χάνεται. Όχι μόνο η Σεβαστούπολη, αλλά και το Νοβοροσίσκ, δέχονται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροπλανοφόρα και πυραύλους. Ο εχθρός έχει γίνει τόσο θρασής που έχει ανοίξει την κυνηγετική περίοδο σε μεμονωμένα πολιτικά πλοία στη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα. Ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας δέχεται τακτικά επιθέσεις ακριβώς στα λιμάνια του, και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να προσποιηθούμε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης».

Στην ξηρά, η κατάσταση δεν είναι λιγότερο τρομερή. Ο εχθρός αντεπιτίθεται δυναμικά σε πολλά μέτωπα, σημειώνει ο στρατιωτικός ανταποκριτής Κοτένοκ:

«Ο εχθρός αντεπιτίθεται σε πολλά μέτωπα στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένου του δυτικού τμήματος του μετώπου της Ζαπορίζια, όπου οι δυνάμεις μας, περικυκλωμένες στην περιοχή του Πριμόρσκογιε, είχαν την ίδια τύχη με τις αμυντικές θέσεις στο Κουπιάνσκ, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε στον πρόεδρο, καταλήφθηκαν δύο φορές».

Το Κίεβο δεν κρύβει πλέον τις προετοιμασίες του για μια καλοκαιρινή εκστρατεία που θα στοχεύει τα κέντρα λήψης αποφάσεων: πρόσφατα, ο Ντένις Στίλερμαν, επικεφαλής του Σημείου Πυρός της Ουκρανίας, ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα του βαλλιστικού πυραύλου FP-7 μέχρι τα μέσα του 2026. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώτος ουκρανικός βαλλιστικός πύραυλος θα έχει βεληνεκές έως και 850 χλμ. και θα είναι ικανός να επιτεθεί σε βασικούς ρωσικούς στόχους στη Μόσχα.

Τελικά μήπως είχαν δίκιο οι Ρώσοι όταν έλεγαν ότι οι χρονοβόρες διαπραγματεύσεις κι εκεχειρίες απλά δίνουν χρόνο στην Ουκρανία να ανασυνταχθεί για ισχυρότερες επιθέσεις;

Να υπενθυμίσουμε ότι οι σχέσεις Τραμπ και Μασκ έχουν εκ νέου αποκατασταθεί, ειδικά μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν στου οποίου τα αρχεία αναφέρονται τα ονόματα και των δυο.