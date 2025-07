Ο Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών (SBU) Συνταγματάρχης Ιβάν Βορόνιτς, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την ενορχήστρωση πολλαπλών επιθέσεων δολιοφθοράς εντός της Ρωσίας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στη καρδιά του Κιέβου.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψαν έναν ένοπλο να πυροβολεί με σιγαστήρα τον ανυποψίαστο Βορόνιτς, πριν διαφύγει τρέχοντας από το σημείο.

Ο Ιβάν Βορόνιχ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών SBU που κρατούσε ένα σακίδιο και μία τσάντα στο αριστερό του χέρι, περπατούσε αμέριμνος προς το αυτοκίνητό του, όταν φαίνεται να γυρίζει προς τον ένοπλο νεαρό και κάτι να λέει προτού πέσει χτυπημένος σχεδόν εξ επαφής.

Ήταν πρωί σχεδόν έξω από το σπίτι του, αφού ο Ουκρανός συνταγματάρχης έφευγε καθημερινά νωρίς για την υπηρεσία του. Ο εκτελεστής της FSB τον περίμενε λίγο πιο μακριά και όταν αυτός βγήκε από την κατοικία του, απλά ανέμενε να φτάσει στο πάρκινγκ που είχε το αυτοκίνητό του.

Όταν ο Βορόνιχ αντιλήφθηκε ότι κινδύνευε, η πρώτη σφαίρα από το πιστόλι με σιγαστήρα είχε ήδη φύγει και τον πέτυχε στον κορμό, ενώ ο δολοφόνος του συνέχισε να τον πυροβολεί από απόσταση αναπνοής. Σύμφωνα με το υλικό που βγήκε στη δημοσιότητα από παρακείμενες κάμερες ασφαλείας, φαίνεται να δέχεται όχι πέντε αλλά τουλάχιστον οχτώ σφαίρες συν μια χαριστική βολή. Ο εκτελεστής του στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας.

Μια γυναίκα που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τη δολοφονία του υψηλόβαθμου στελέχους της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, όταν τον είδε να πέφτει άρχισε να τρέχει, φοβούμενη για τη ζωή της.

