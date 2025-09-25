Καυστικός αλλά και επιθετικός εμφανίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη του στο Axios που είπε χαρακτηριστικά ότι «αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε τη ρητή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. Είπε επίσης ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι προέβη σε ένα συγκεκριμένο αίτημα στον Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη, για ένα νέο οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ακόμη, σημείωσε ότι θα έλεγε σε ποιο σύστημα αναφέρεται μόλις κλείσουν οι κάμερες (της συνέντευξης), προσθέτοντας ότι ο Τραμπ του είπε: «Θα το δούμε».