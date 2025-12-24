Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα σατιρικό βίντεο με ξεκάθαρη διάθεση τρολαρίσματος απέναντι στους Ευρωπαίους, που αποδίδουν τα προβλήματα του μεταναστευτικού, την εκτόξευση του κόστους ενέργειας και τις αυξήσεις στα τρόφιμα στη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε στη δημοσιότητα το Russia Today.

Στο κλιπ το οποίο εχει δημιουργηθεί μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, πρωταγωνιστεί μια υποθετική οικογένεια «κάπου στην Ευρώπη», το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, σε ένα σκηνικό που θυμίζει γιορτινή διαφήμιση – με σαφώς διαφορετικό όμως μήνυμα.

«Μετανάστες δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Φταίει ο Πούτιν», είναι η φράση με την οποία ανοίγει το βίντεο του ρωσικού δικτύου.

Russia trolls hard “It’s all Putin’s fault” pic.twitter.com/RbJY0ra1KM — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 23, 2025

Ακολουθεί το θέμα της ενέργειας, με την ερώτηση «οι λογαριασμοί έχουν εκτοξευθεί;» και τον πατέρα της οικογένειας να κάνει ποδήλατο μέσα στο σπίτι για να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Η απάντηση παραμένει ίδια: «Όλα οφείλονται στον Πούτιν».

Το τρολάρισμα συνεχίζεται με τις τιμές των τροφίμων: «Νιώθετε ότι σας κοροϊδεύουν στο σούπερ μάρκετ; Φταίει ο Πούτιν, γαμώτο», ακούγεται χαρακτηριστικά.

Στην επόμενη σκηνή, το RT αγγίζει το θέμα της χρηματοδότησης του πολέμου: «Οι φόροι σας πηγαίνουν στον πόλεμο; Όλα είναι αποτέλεσμα όσων έχει πει ο Πούτιν», ενώ δεν λείπει και το πολιτικό “καρφί” προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με σχόλιο για την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία που «καταδιώκει» τους πολίτες.

Σε επόμενα πλάνα, εμφανίζεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ντυμένος Άγιος Βασίλης και βαμμένος στα χρώματα της Ουκρανίας να αρπάζει τα δώρα από τα παιδιά, με τη φράση να επανέρχεται μονότονα: «για όλα, αγάπη μου, φταίει ο Πούτιν».

«Δεν βλέπετε καμία ελπίδα για τα φετινά Χριστούγεννα; Η απειλή του Πούτιν φταίει για όλα», συνεχίζει το βίντεο, στο οποίο παρελαύνουν και γνωστοί δυτικοί δημοσιογράφοι, όπως ο Άντερσον του CNN και ο Πιρς Μόργκαν, να επαναλαμβάνουν τη φράση «για όλα φταίει ο Πούτιν».

Το σατιρικό μήνυμα του Russia Today κλείνει με την προτροπή: «Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατήστε την τυφλή πίστη για τον Άγιο Βασίλη», ολοκληρώνοντας ένα βίντεο που επιχειρεί να γελοιοποιήσει τη δυτική αφήγηση γύρω από τις ευρωπαϊκές κρίσεις.

Με πληροφορίες από: Torre News