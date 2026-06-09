Την πλήρη στήριξή τους στη «μη αναστρέψιμη πορεία» της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση «το συντομότερο δυνατό» εξέφρασαν σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, οι ηγέτες οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών κρατών. Η κοινή αυτή θέση διατυπώθηκε μέσω διακήρυξης κατά τη διάρκεια της περιφερειακής συνόδου κορυφής που έλαβε χώρα στο Ταλίν.

Οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Δανίας και της Ισλανδίας συναντήθηκαν στην εσθονική πρωτεύουσα, όπου έδωσε το «παρών» και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Ουκρανία αποτελεί στρατηγικό εταίρο ασφαλείας για το ΝΑΤΟ, ενισχύοντας άμεσα την ευρωατλαντική ασφάλεια χάρη στην πολεμική της εμπειρία, τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις βιομηχανικές της δυνατότητες», επεσήμαναν οι οκτώ ηγέτες, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή τους για την πλήρη ευρωατλαντική της ενσωμάτωση. Παράλληλα, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επικείμενη συμμετοχή του Κιέβου στη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Αμυντική συμφωνία Λετονίας-Ουκρανίας

Στο περιθώριο της συνόδου, ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο νέος πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, υπέγραψαν διμερή αμυντική συμφωνία. Μέσω αυτής, η Λετονία αποκτά πρόσβαση στην ουκρανική τεχνογνωσία αναφορικά με την προστασία του εναέριου χώρου από επιθέσεις drones.

Σημειώνεται ότι η Λετονία, μαζί με τις άλλες δύο βαλτικές χώρες (πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που συνορεύουν με τη Ρωσία), έρχονται αντιμέτωπες εδώ και εβδομάδες με αυξανόμενα περιστατικά παραβιάσεων και πτώσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα εδάφη τους.

Παρέμβαση Μακρόν και κατάρριψη drone από γαλλικά Rafale

Στη σύνοδο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υπογράμμισε τη διαρκή δέσμευση της χώρας του, κυρίως μέσω της στρατιωτικής της παρουσίας στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης. Μάλιστα, μόλις τη Δευτέρα, γαλλικά μαχητικά Rafale που επιχειρούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, κατέρριψαν ένα drone πάνω από το έδαφος της Λετονίας.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, «η Ρωσία αποτυγχάνει στην Ουκρανία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι εδαφικές και στρατηγικές της επιδιώξεις είναι μάταιες. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να προκαλεί τους γείτονές της στην προσπάθειά της να ξεφύγει από το αδιέξοδο», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί».

Επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ

Τέλος, οι ηγέτες των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών εξήραν την πρόοδο του Κιέβου προς την ευρωπαϊκή του πορεία και ζήτησαν την άμεση έναρξη του συνόλου των διαπραγματευτικών κεφαλαίων εντός του διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου 2026.

Οι ίδιοι εκτίμησαν ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό, καθώς αποτελεί μία από τις βασικότερες εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη.