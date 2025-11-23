Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα δημοψηφίσματος που οργανώθηκε έπειτα από εκστρατεία κατά του νόμου που την προβλέπει.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το 53% των ψηφοφόρων απέρριψε την εφαρμογή του νόμου που ψηφίσθηκε από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο, ενώ το 47% ψήφισε υπέρ. Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εφαρμογή του νόμου θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ελβετία και η Αυστρία, επιτρέπουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε καταληκτική φάση της ασθένειάς τους να έχουν ιατρική βοήθεια για να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Η Σλοβενία επρόκειτο να περιληφθεί σε αυτήν την ομάδα των χωρών το φθινόπωρο, αλλά οργάνωση πολιτών, με την υποστήριξη της καθολικής εκκλησίας, συγκέντρωσε τις 40.000 υπογραφές που απαιτούνται για να μπλοκάρουν την εφαρμογή του νόμου, τον οποίο κατηγορούν ότι «δηλητηριάζει τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους», και για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Ο νόμος ψηφίσθηκε έπειτα από ένα πρώτο δημοψήφισμα το 2024 κατά το οποίο το 55% των ψηφοφόρων είχε εκφρασθεί υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ