Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η γη στο Σουδάν έχει ποτίσει από το αίμα χιλιάδων πολιτών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Η σφαγή στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής είναι τέτοιων τραγικών διαστάσεων, που είναι ορατή μέχρι και από το διάστημα.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ανθρώπινα σώματα συγκεντρωμένα γύρω από οχήματα και κοντά σε αναχώματα στην πόλη Ελ Φάσερ. Πολίτες πυροβολήθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν μετά την πτώση της πόλης στα χέρια των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

Μετά από 18 μήνες εμφύλιου πολέμου, η οργάνωση έχει καταλάβει πλέον όλες τις μεγάλες πόλεις της περιοχής του Νταρφούρ, υπό τεράστιο κόστος. Σύμφωνα με συμμαχικές πηγές του στρατού, οι παραστρατιωτικοί «διέπραξαν φρικτά εγκλήματα κατά αθώων αμάχων» στις 26 και 27 Οκτωβρίου, εκτελώντας περισσότερους από 2.000 άμαχους.

Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, μετά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για τον θάνατο τουλάχιστον 460 ανθρώπων σε ένα μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, της πόλης που κατέλαβαν οι παραστρατιωτικοί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Ο Π.Ο.Υ. «ανησυχεί βαθύτατα από τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για την τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών τους στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την απαγωγή εργαζομένων στον τομέα της Υγείας» είπε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Παύσατε πυρ!», πρόσθεσε.

Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ελέγχουν πλέον ολόκληρο το Νταρφούρ, αυτή τη μεγάλη περιοχή του δυτικού Σουδάν που αποτελεί το ένα τρίτο της χώρας. Οι ΔΤΥ, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό, έχουν εγκαταστήσει στο Νταρφούρ μια παράλληλη κυβέρνηση, αντίπαλη εκείνης του αρχηγού του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν. Μαζί με τους συμμάχους τους, ελέγχουν επίσης και ένα μέρος του νότου. Ο στρατός ελέγχει τον βορρά, τις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για μια νέα διχοτόμηση του Σουδάν και την επανάληψη των σφαγών που αιματοκύλισαν το Νταρφούρ στις αρχές του αιώνα.

«Όλες οι επιθέσεις εναντίον υποδομών Υγείας πρέπει να σταματήσουν αμέσως, χωρίς όρους. Όλοι οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι και τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να προστατεύονται, με βάση το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», τόνισε ο Γκεμπρεγέσους.

Χωρίς να υπολογίζεται η επίθεση στο μαιευτήριο, από την έναρξη των συγκρούσεων, τον Απρίλιο του 2023, ο Π.Ο.Υ. έχει καταγράψει 185 επιθέσεις εναντίον ιδρυμάτων Υγείας, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.204 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 416. Μόνο φέτος έγιναν 49 επιθέσεις, με 966 νεκρούς συνολικά.

«Θα έχουμε ενότητα, με ειρήνη ή πόλεμο»

Ο αρχηγός των Σουδανών παραστρατιωτικών, στρατηγός Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε την Τετάρτη (29/10) ότι επιθυμεί «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο», σε ομιλία του που μεταδόθηκε από το επίσημο κανάλι του στο Telegram, από αδιευκρίνιστη τοποθεσία.

Έπειτα από πολιορκία 18 μηνών, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του Νταγκλό κατέλαβαν την Κυριακή την Ελ Φάσερ, την τελευταία από τις πέντε πρωτεύουσες των επαρχιών του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, η οποία ήταν ακόμη υπό τον έλεγχο του στρατού.

Τη Δευτέρα, ο αρχηγός του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, παραδέχτηκε ότι οι δυνάμεις του αποχώρησαν.

«Η απελευθέρωση της Ελ Φάσερ είναι μια ευκαιρία για την ενότητα του Σουδάν και εμείς λέμε: ενότητα στο Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο» είπε ο Νταγκλό. «Ζητάμε συγγνώμη από τους κατοίκους της Ελ Φάσερ για την καταστροφή που τους συνέβη, αλλά (…) ο πόλεμος μας επιβλήθηκε», υποστήριξε.

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε καταγγείλει τη «βαναυσότητα» των ΔΤΥ και τη στοχοποίηση των Σουδανών με βάση την εθνότητα στην οποία ανήκουν.

Ο Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι έκαναν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων. «Είμαστε άνθρωποι της ειρήνης» διαβεβαίωσε.

Μετά την πτώση της Ελ Φάσερ, έχουν πολλαπλασιαστεί οι καταγγελίες σε βάρος μαχητών των ΔΤΥ για βιαιοπραγίες και συχνά συνοδεύονται από βίαια βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη τις τελευταίες ημέρες, κατευθυνόμενοι κυρίως στην περιφέρεια της Ελ Φάσερ και την Ταουίλα, μια πόλη 70 χιλιόμετρα δυτικότερα που φιλοξενεί ήδη 650.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και AP