Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Το Πεντάγωνο έχει εγκρίνει την πιθανή αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία, κρίνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα επηρεάσει τα στρατηγικά αμερικανικά αποθέματα. Ωστόσο, η τελική απόφαση παραμένει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Η αξιολόγηση του Πενταγώνου, όπως αναφέρει το CNN, παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ζητήσει την προμήθεια των Tomahawk για πλήγματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας εντός της Ρωσίας. Οι πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιόμετρα, επιτρέποντας ουσιαστική επέκταση του πεδίου δράσης της Ουκρανίας.

Η έγκριση του Πενταγώνου ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι θεωρούν ότι πλέον δεν υφίσταται λόγος καθυστέρησης. Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι η αμερικανική αξιολόγηση «αφαιρεί κάθε δικαιολογία» για την καθυστέρηση αποστολής. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς Tomahawk» που «θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία».

Το τηλεφώνημα που ανέτρεψε τα δεδομένα

Παρά την αρχική θετική στάση, ο Τραμπ άλλαξε θέση. Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, φέρεται να δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους πυραύλους και σε ιδιωτική συνομιλία τόνισε ότι «προς το παρόν» δεν θα τους παραχωρήσει.

Η αλλαγή ήρθε μία μέρα μετά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επισήμανε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, χωρίς όμως ουσιαστικό στρατιωτικό αποτέλεσμα, ενώ θα προκαλούσαν «ανεπανόρθωτη ζημιά» στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας. Λευκός Οίκος και Πεντάγωνο απέφυγαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Παρότι το ενδεχόμενο παραμένει αμφίβολο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη εκπονήσει σχέδια για ταχεία αποστολή των Tomahawk εφόσον δοθεί εντολή. Παράλληλα, η Αμερική επιβάλλει νέες κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, ακυρώνοντας προσωρινά προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Επιχειρησιακά ζητήματα και τεχνικές λύσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν ότι τα αποθέματα είναι επαρκή, αλλά εκφράζουν προβληματισμό για την εκπαίδευση και τη χρήση των πυραύλων στην Ουκρανία. Οι Tomahawk εκτοξεύονται συνήθως από πλοία ή υποβρύχια, όμως οι ουκρανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες, γεγονός που καθιστά απαραίτητους χερσαίους εκτοξευτές, παρόμοιους με αυτούς του Αμερικανικού Στρατού και των Πεζοναυτών.

Ακόμη και χωρίς τέτοιους εκτοξευτές, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει τεχνική λύση. Υπενθυμίζουν ότι οι ουκρανοί μηχανικοί είχαν προσαρμόσει βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow ώστε να εκτοξεύονται από παλαιά σοβιετικά μαχητικά, παρά το ότι είχαν σχεδιαστεί για σύγχρονα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ.

Πηγή: CNN