Στο Αφγανιστάν, ένα αγόρι μόλις 13 ετών εκτέλεσε τον δολοφόνο της μελών της οικογένειάς του, μπροστά σε 80.000 θεατές.

Η εικόνα θυμίζει τις πιο σκοτεινές ημέρες της πρώτης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, καθώς δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί συγκεντρώθηκαν σε στάδιο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη δημόσια εκτέλεση.

Οι συγγενείς των θυμάτων είχαν τη δυνατότητα να δώσουν συγχώρεση, κάτι που θα έσωζε τη ζωή του καταδικασμένου, όμως επέλεξαν την εσχάτη των ποινών.

Με το περιστατικό αυτό, οι δημόσιες εκτελέσεις από την επιστροφή των Ταλιμπάν το 2021 φτάνουν πλέον τις 12.

Το αγόρι υποχρεώθηκε να πυροβολήσει τρεις φορές τον καταδικασμένο άνδρα, ενώ το στάδιο των 80.000 θεατών ξέσπασε σε συνθήματα «Allahu Akbar».

Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Αφγανιστάν, το θύμα, με το όνομα Μανγκάλ, είχε σφαγιάσει 13 μέλη της οικογένειας του παιδιού, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Η θανατική ποινή είχε επικυρωθεί από τρία δικαστικά επίπεδα και είχε λάβει τελική έγκριση από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Χιμπατουλάχ Ακχουντζαντά.

Ο καταδικασμένος συμμετείχε σε ένοπλη εισβολή σε σπίτι στην επαρχία Χοστ τον Ιανουάριο του 2025, όπου δολοφονήθηκαν τα μέλη της οικογένειας.

Δείτε βίντεο από την εκτέλεση:

The Taliban carried out a public execution of a man in a stadium before 80,000 spectators in Khost province!

What’s even more alarming is that @AmuTelevision reports the executioner was a 13-year-old boy who pulled the trigger !!

This should Trigger a warning to the world.… pic.twitter.com/qbRpEPjPpn — Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) December 2, 2025

Σαρία

Οι Ταλιμπάν εφαρμόζουν αυστηρή ερμηνεία της Σαρία, επαναφέροντας δημόσιες εκτελέσεις και ενισχύοντας την καταπίεση σε γυναίκες και κορίτσια, στις οποίες απαγορεύεται η ανώτερη εκπαίδευση και μεγάλο μέρος της εργασίας.

Οι εκτελέσεις γίνονται στο πλαίσιο της «Κίσα», του «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Οι αρχές του Αφγανιστάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κάλεσαν τον κόσμο να παρακολουθήσει την εκτέλεση.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε πως η τιμωρία μπορεί να λειτουργήσει «αποτρεπτικά», ώστε «κανείς να μην τολμήσει να σκοτώσει ξανά».