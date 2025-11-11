Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων.

Absolutely shocked by the blast at the District Judicial Complex in Islamabad, Pakistan. I’m currently at an important event and don’t have access to my phone. My heart goes out to those who have lost their loved ones. pic.twitter.com/TDRNi2OUjT — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 11, 2025

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας επιτέθηκε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους.

«Θα εξαπολυθούν επιθέσεις κατά εκείνων που εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον μη ισλαμικό νόμο, αυτούς που τις εκτελούν και αυτούς που τους προστατεύουν, έως ότου η σαρία να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα».

Θυμίζουμε πώς, ισχυρή έκρηξη από βομβιστή αυτοκτονίας, έξω από το συγκρότημα των επαρχιακών δικαστηρίων στο Ισλαμαμπάντ. Οι πακιστανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν.

Το χτύπημα, που σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί ήταν αυτοκτονική επίθεση και σημειώθηκε κοντά στην κύρια είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος — μια περιοχή που τις ώρες λειτουργίας γεμίζει με δικηγόρους, διάδικους και αστυνομικό προσωπικό.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει στο προαύλιο του δικαστηρίου και, επειδή δεν τα κατάφερε, πυροδότησε τα εκρηκτικά δίπλα σε περιπολικό.

Η τελευταία επίθεση έρχεται μια ημέρα αφότου ένοπλοι, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβιστή αυτοκτονίας, αποπειράθηκαν να εισβάλουν σε σχολή δοκίμων στη Γουάνα, μια πόλη στη βορειοδυτική περιοχή του Νότιου Βαζιριστάν, πυροδοτώντας μια ανταλλαγή πυροβολισμών που σκότωσε τουλάχιστον δύο από τους δράστες.

Τη Δευτέρα, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν 20 Πακιστανούς αντάρτες Ταλιμπάν σε επιδρομές σε κρησφύγετα στη βορειοδυτική περιοχή που συνορεύει με το Αφγανιστάν, καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο στρατός ανέφερε ότι οκτώ μαχητές σκοτώθηκαν την Κυριακή στο Βόρειο Ουαζιριστάν, ένα πρώην προπύργιο του TTP στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκβα, και 12 άλλοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστή επιδρομή στην περιοχή Ντάρα Άνταμ Χελ, επίσης στα βορειοδυτικά.

Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν αλληλοκατηγορούνται για την κατάρρευση του τρίτου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη το Σαββατοκύριακο.

Οι διαπραγματεύσεις, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα μετά από θανατηφόρες συνοριακές συγκρούσεις που σκότωσαν δεκάδες στρατιώτες και πολίτες και από τις δύο πλευρές.

Το TP είναι ξεχωριστό αλλά σύμμαχο με τους Αφγανούς Ταλιμπάν και έχει ενδυναμωθεί από την επιστροφή των Αφγανών Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Πολλοί ηγέτες και μαχητές του TTP πιστεύεται ότι έχουν βρει καταφύγιο στο Αφγανιστάν έκτοτε.

με πληροφορίες από: Arab.news