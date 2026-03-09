Ρωσικές πηγές πληροφοριών δημοσίευσαν μια συγκλονιστική έκθεση στην οποία ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ υπέστη τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και στρατηγικό επίπεδο μετά τις πρώτες 72 ώρες των επιθέσεων εν είδει αντιποίνων του Ιράν. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και εξειδικευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 11 πυρηνικών επιστημόνων και 6 στρατηγών του IDF.

Η έκθεση επισημαίνει συγκεκριμένα μια κρίσιμη παραβίαση της ασφάλειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ντιμόνα, υποδηλώνοντας ότι το Ισραήλ έχει χάσει την επιχειρησιακή πρόσβαση ή τον έλεγχο του χώρου κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των βομβαρδισμών. Αυτό θα αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλήγματα για την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς στοχεύει στον πυρήνα της αμυντικής και επιστημονικής υποδομής του.

Πέρα από την ηγεσία υψηλού επιπέδου, τα στοιχεία υποδηλώνουν σοβαρές απώλειες στην επιχειρησιακή ικανότητα του ισραηλινού στρατού, με αναφορές για 198 αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας και 462 στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε μάχη. Επιπλέον, η υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ φέρεται να έχει χάσει 32 πράκτορες, υποδηλώνοντας ότι η ιρανική αντίποινα έπληξε με επιτυχία ευαίσθητους κόμβους πληροφοριών και προσωπικό.

Αν και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την κλίμακα αυτών των συγκεκριμένων αριθμών, η έκθεση από τη Μόσχα υπογραμμίζει την υψηλή ένταση της «φάσης αντίποινων» της σύγκρουσης του 2026. Ο συντονισμός που απαιτείται για τέτοιες ακριβείς επιθέσεις εναντίον επιστημόνων και στρατηγών υποδηλώνει ότι το Ιράν χρησιμοποίησε προηγμένες υπηρεσίες πληροφοριών —ενδεχομένως με τη βοήθεια εξωτερικών δυνάμεων— για να παρακάμψει τα παραδοσιακά συστήματα αεροπορικής άμυνας.