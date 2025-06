Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν ξοδέψει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να αγοράσουν το νησί Σάζαν, ένα από τα τελευταία εναπομείναντα αδόμητα, άγρια ​​νησιά στη Μεσόγειο Θάλασσα, με στόχο να το μετατρέψουν σε πολυτελές θέρετρο, μόλις απομακρυνθούν τα εκρηκτικά που παραμένουν ανενεργά σε αυτό. Το Σάζαν, όπου λειτουργούσε η πιο οχυρωμένη στρατιωτική βάση της Αλβανίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, είναι πλέον γνωστό στους ντόπιους ως Ishulli i Trumpëve – Νησί Τραμπ.

Στο νησί Σάζαν, στα ανοιχτά των ακτών της Αλβανίας, το τοπίο μοιάζει με την εποχή των δεινοσαύρων. Φτέρες, γιγάντια λεβάντα, πλουμπάγκο – το «άνθος της αγάπης», δεντρολίβανο, πράσινη σκούπα και δάφνη φυτρώνουν στο βουνό στο κέντρο του νησιού, το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα, ειδικά κατά το ηλιοβασίλεμα, αναφέρει η Guardian. Οι διαπραγματεύσεις για την αγορά του νησιού Σάζαν παρέμειναν μυστικές μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και για πολλούς Αλβανούς νομοθέτες που έμαθαν για τη συμφωνία των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Τύπο.

Ivanka Trump and Jared Kushner plan a $1.4bn luxury resort on Albania’s wild Sazan Island, blending untouched nature and Cold War history. #LuxuryTourism #SazanIsland #Albania https://t.co/cDMO3XVwnD pic.twitter.com/4CcHi3GeLh — CRN Times (@crntimes) June 25, 2025

Κατά την κομμουνιστική εποχή (1946-1991), η Αλβανία ήταν γνωστή ως η «Βόρεια Κορέα της Ευρώπης» και το Σάζαν έγινε σύμβολο ακραίας απομόνωσης: ένα στρατιωτικό φρούριο που ο δικτάτορας Ενβέρ Χότζα, ο οποίος φοβόταν ότι η χώρα του θα έπεφτε θύμα μιας υπερδύναμης, φανταζόταν ότι θα βοηθούσε τη χώρα να αμυνθεί από μια επίθεση του ΝΑΤΟ ή μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Για δεκαετίες, οι στρατιώτες που στάθμευαν στο νησί προετοιμάζονταν για μια τέτοια επίθεση που δεν έγινε ποτέ. Το νησί στέγαζε μια στρατιωτική βάση με στρατώνες, θέατρο, σχολείο και νοσοκομείο. Τη δεκαετία του 1970, περίπου 150 οικογένειες στρατιωτικών ζούσαν στο νησί χωρίς καμία επαφή με τον υπόλοιπο πληθυσμό. «Αλλά ήταν προνομιούχοι. Είχαν φαγητό, ρούχα, εκπαίδευση, οικιακές συσκευές», δήλωσε ο Άρμπερ Τσελάι, διοικητής του Αλβανικού ναυτικού που υπηρετεί επίσης ως οδηγός του νησιού. Η αναμονή έληξε όταν κατέρρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς το 1991.

Οι επισκέπτες μπορούν ακόμα να δουν πολλά καταφύγια και σήραγγες αεροπορικών επιδρομών που προορίζονταν για την προστασία των προμηθειών και των πυρομαχικών της φρουράς ή για να χρησιμοποιηθούν ως κρησφύγετα σε περίπτωση ανταρτοπόλεμου εναντίον ιμπεριαλιστών εισβολέων.

Υπάρχουν σήραγγες μήκους 10 μιλίων στο νησί Σάζαν, αλλά πλέον κατοικούνται μόνο από νυχτερίδες, οχιές και αγριοκούνελα. Υπάρχουν επίσης περίπου 3.600 καταφύγια – «μανιτάρια» από οπλισμένο σκυρόδεμα που αναδύονται από τη βλάστηση ή είναι σκαρφαλωμένα στις βουνοκορφές ως σημεία παρατήρησης για τον εντοπισμό αμερικανικών αεροπλανοφόρων ή σοβιετικών φρεγατών. Μερικά από αυτά τα λείψανα της κομμουνιστικής εποχής της Αλβανίας θα ανακαινιστούν και θα ενσωματωθούν στο νέο έργο ακινήτων, σύμφωνα με τον Κούσνερ. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την αγορά του νησιού Σάζαν παρέμειναν μυστικές μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και για πολλούς από τους Αλβανούς βουλευτές που έμαθαν για τη συμφωνία των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Τύπο.

VIDEO: Once a Cold War military base, Albania’s Sazan island is anticipating a makeover after Jared Kushner, son-in-law of former US president Donald Trump, unveiled plans alongside his wife Ivanka Trump to revamp it with a touch of luxury. pic.twitter.com/cl7LWuy9rE — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2024



Όσο για τις πολλές πινακίδες στο νησί που προειδοποιούν τους επισκέπτες για την παρουσία ναρκών, ο Τσελάι εξήγησε ότι οι νάρκες δεν αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. «Αυτό το μέρος είναι γεμάτο με μη εκραγέντα πυρομαχικά, υπάρχουν ακόμα πολλά μέρη που πρέπει να καθαριστούν». Τα μη εκραγέντα πυρομαχικά στο νησί βρίσκονται εκεί από τη δεκαετία του 1990, «όταν εγκληματίες επιτέθηκαν στο νησί ακριβώς μπροστά στη μύτη του στρατού, λεηλατώντας τις αποθήκες όπλων και πυρομαχικών», σύμφωνα με τον οδηγό του νησιού. Έτσι, ο εχθρός έφτασε επιτέλους, αλλά δεν ήταν ξένα αεροπλανοφόρα και φρεγάτες, αλλά μικρές αυτοσχέδιες βάρκες που ανήκουν στους συμπατριώτες των στρατιωτών που υποτίθεται ότι θα υπερασπίζονταν το νησί.

Αυτές τις μέρες, το νησί ελέγχεται από τις αλβανικές ένοπλες δυνάμεις. Τρεις ναύτες περιπολούν τις σκουριασμένες, ερειπωμένες αποβάθρες στον κόλπο του Σαν Νικολό, όπου η Affinity Global Development, η εταιρεία που ίδρυσε ο Κούσνερ με τον συνεργάτη του Άσερ Αμπεσερά, σχεδιάζει να κατασκευάσει το κύριο λιμάνι για τα πολυτελή γιοτ που θα δέσουν στο νησί.

Δείτε το βίντεο με τα σχέδια της οικογένειας Τραμπ για να μετατρέψουν το Σάζαν σε πολυτελές θέρετρο

Në shkurt, Kuvendi i 🇦🇱 miratoi një ligj që lejon investime strategjike në zonat e mbrojtura në 🇦🇱. Një kompani e Jared Kushner ka plane për një resort miliarda dollarësh në Zvernec dhe në Sazan. ⁦@IamRashela⁩

⁦@BashmiliK⁩ ⁦@AOS_ALB⁩ pic.twitter.com/jUE2Zm46RO — DW Shqip (@dw_shqip) May 2, 2024

Η Αλβανία έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς τα τελευταία χρόνια, χάρη σε μεγάλο βαθμό στον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ο οποίος έχει μετατρέψει τη χώρα σε «οικονομική τίγρη» των Βαλκανίων. Ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ θέλουν να μετατρέψουν το νησί Σάζαν της Αλβανίας σε ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο.

🇺🇸🇦🇱🇷🇸 Trump’s son-in-law Jared Kushner’s Saudi-backed firm “Affinity Partners” is pursuing billion-dollar property development projects in Albania and Serbia – Transforming Sazan Island in Albania into a luxury eco-resort. – In Albania’s Zvërnec area near Vlora, developing… pic.twitter.com/ZsByQrjny9 — kos_data (@kos_data) March 15, 2024

Ο Ράμα εξήγησε ότι η Αλβανία δεν έχει την πολυτέλεια να μην εκμεταλλευτεί ένα δώρο της φύσης όπως το Σάζαν. «Χρειαζόμαστε τον πολυτελή τουρισμό όπως η έρημος χρειάζεται νερό», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος εξήγησε ότι δεν φοβάται τις αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από το έργο ακινήτων, αρκεί να «βοηθήσει στην προσέλκυση προσοχής και επενδύσεων».

Η Αλβανία δεν είναι ο μόνος στόχος του Κούσνερ. Ενδιαφέρεται επίσης για τη Σερβία, όπου η Affinity Partners σχεδιάζει να μετατρέψει το πρώην κτίριο του υπουργείου Άμυνας στο Βελιγράδι σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την αγορά του νησιού Σάζαν παρέμειναν μυστικές μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι απλοί άνθρωποι και οι νομοθέτες δεν ενημερώθηκαν για τη συμφωνία των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι μετά την αποκάλυψή της στον Τύπο. Τα πλεονεκτήματα για τους Αμερικανούς επενδυτές είναι προφανή: δεν πληρώνουν φόρους όσο το έργο βρίσκεται στη φάση ανάπτυξης και το κράτος φροντίζει για όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου του νερού, του ηλεκτρικού ρεύματος και των λυμάτων. Η φύση φρόντισε για τα υπόλοιπα – τον ήλιο, τη θάλασσα, τις μεσογειακές φώκιες και την υποτροπική ζούγκλα. Μερικά από τα ερείπια του νησιού από την κομμουνιστική εποχή της Αλβανίας θα επισκευαστούν και θα ενσωματωθούν στο νέο έργο ακινήτων.

Trump’s son-in-law Jared Kushner is building a luxury eco-resort on Sazan Island in Albania. Should Kosovo allow him to do the same at former “Lake Trump”, Ujman/Gazivode in the future?” pic.twitter.com/4XfHtgDJzx — kos_data (@kos_data) March 18, 2024

Παρόλο που η εταιρεία του Κούσνερ δήλωσε ότι θα σεβαστεί την τοπική οικολογία, οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές φοβούνται ότι οι κατασκευαστικές εργασίες, τα γιοτ και τα απόβλητα θα καταστρέψουν την εύθραυστη οικολογική ισορροπία του νησιού, το οποίο αποτελεί μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Karaburun-Sazan.

Σύμφωνα με τον Kushner και τoν Abehsera, το ξενοδοχείο Sazan Island θα είναι «το στολίδι της Μεσογείου» – «ένα πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν πολυτελείας», που πιθανώς σημαίνει ότι μόνο οι πολύ πλούσιοι θα έχουν πρόσβαση στο νησί.