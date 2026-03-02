Η δολοφονία του Χαμενεΐ μετά τον βομβαρδισμό του παλατιού του από το Ισραήλ, δίχασε τον λαό με άλλους να θρηνούν και άλλους να πανηγυρίζουν.

Μετά την δολοφονία του τον έλεγχο της εξουσίας έχει αναλάβει τριμελές συμβούλιο που αποτελούν:

– Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

– Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι

– Ο κληρικός και νομικός των Φρουρών της Επανάστασης Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί

Το τριμελές όργανο θα συγκαλέσει άμεσα το Συμβούλιο των Ειδικών -όπως προβλέπει η διαδικασία του θεοκρατικού καθεστώτος- που θα εκλέξει τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times –ο ίδιος ο Χαμενεΐ είχε προτείνει τρεις ανώτερους κληρικούς ως πιθανούς διαδόχους του σε περίπτωση δολοφονίας:

• Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι (Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i): Ο εν ενεργεία Αρχιδικαστής του Ιράν, ο οποίος συμμετέχει ήδη στο προσωρινό Ηγετικό Συμβούλιο.

• Ασγκάρ Χετζαζί (Asghar Hejazi): Στενός βοηθός και έμπιστος του Χαμενεΐ.

• Χασάν Χομεϊνί (Hassan Khomeini): Εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί. Παρά την πρόταση του Χαμενεΐ, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν την υποψηφιότητά του λιγότερο πιθανή λόγω της παλαιότερης περιθωριοποίησής του από την ανώτερη ιεραρχία. Ο ρόλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (Mojtaba Khamenei) Ο γιος του εκλιπόντος ηγέτη θεωρείται από πολλούς ως ο ισχυρότερος υποψήφιος, παρά τις αναφορές ότι ο πατέρας του είχε εκφράσει αντιρρήσεις στο παρελθόν για μια τέτοια οικογενειοκρατική διαδοχή.

Πρόσφατες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Μοτζτάμπα εγκατέλειψε το σπουδαστήριο για να προετοιμαστεί για τη διαδοχή, ενώ υποστηρικτές του τον παρουσιάζουν ως έναν «μεταρρυθμιστή» που μπορεί να πατάξει τη διαφθορά. Ωστόσο, η πιθανή ανάδειξή του ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις στην πολιτική και θρησκευτική ηγεσία.

Άλλοι σημαντικοί διεκδικητές είναι οι:

• Αλί Λαριτζανί (Ali Larijani): Πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα «εκτελούντος χρέη ηγέτη» κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2025

• Αλιρέζα Αραφί (Alireza Arafi): Μέλος του προσωρινού Ηγετικού Συμβουλίου και επιφανής κληρικός, η υποψηφιότητα του οποίου θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή.

• Σαντίκ Λαριτζανί (Sadiq Larijani): Πρόεδρος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας.

• Μοχαμάντ Μιρμπαγκερί (Mohammad Mirbagheri) και Μοχσέν Αράκι (Mohsen Araki): Και οι δύο αναφέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι με ισχυρά ερείσματα εντός της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) φέρεται να πιέζει για την άμεση εκλογή μόνιμου ηγέτη, επιδιώκοντας ενδεχομένως να επισπεύσει τις διαδικασίες εκτός των τυπικών νομικών πλαισίων.

Πάντως, χθες αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ισχυρίστηκε ότι «γνωρίζει ακριβώς» ποιος κάνει τα πάντα για να πάρει ηγετικό ρόλο στην Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν μερικοί καλοί υποψήφιοι» για να αντικαταστήσουν τον ανώτατο ηγέτη.