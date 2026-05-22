Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο μιας ενδεχόμενης, ιστορικής συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Παρασκευή, 22 Μαΐου, το δίκτυο Al Arabiya.
Το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο δημοσίευσε τους βασικούς όρους της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας, οι οποίοι προβλέπουν τα εξής:
- Προβλέπεται η άμεση, συνολική και χωρίς όρους εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα (ξηρά, θάλασσα και αέρα).
- Αμοιβαία δέσμευση των δύο πλευρών να μην στοχοποιούν στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές.
- Οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και άμεση διακοπή του «επικοινωνιακού/μιντιακού πολέμου».
- Ρητή δέσμευση για τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις του κάθε κράτους.
- Παροχή εγγυήσεων για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν.
- Δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών.
- Εκκίνηση συνομιλιών για τα εκκρεμή ζητήματα εντός επτά ημερών από την υπογραφή.
- Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ως αντάλλαγμα για τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας.
- Το προσχέδιο επαναβεβαιώνει την πλήρη ευθυγράμμιση και συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
- Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η επίσημη ανακοίνωσή της και από τις δύο πλευρές.
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης