Οι Δανοί άλλαξαν το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ από «Make America Great Again» σε «Make America Go Away».

Κόκκινα καπέλα που σατιρίζουν το σύνθημα του προεκλογικού αγώνα του Προέδρου των ΗΠΑ αποτελούν σύμβολο αλληλεγγύης προς τη Γροιλανδία, που απειλεί ο πλανητάρχης να την κάνει 51η πολιτεία με τη βία.

Τα καπέλα, αυτά πωλούνται σε κατάστημα ρούχων στη Δανία και παρόλο που μοιάζουν εμφανισιακά με τα διάσημα «Make America Great Again» των υποστηρικτών του Τραμπ, έχουν διαφορετικό σύνθημα «Make America Go Away» («Κάντε την Αμερική να φύγει») .

Σύμφωνα με τον συνιδιοκτήτη του καταστήματος, Μάικλ, τα καπέλα έμεναν απούλητα για μήνες, πριν γνωρίσουν ξαφνικά τεράστια επιτυχία. «Αρχικά φτιάξαμε μόνο εκατό. Όταν έγιναν viral, έγιναν πάρα πολύ δημοφιλή», είπε σε συνέντευξη του στο Reuters.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κοπεγχάγη και στο Νουούκ, φωνάζοντας: «Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση» .

Πολλοί από αυτούς φορούσαν τα κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make America Go Away».

To κατάστημα πωλεί επίσης ένα σχέδιο με την επιγραφή «Nu det NUUK», ένα λογοπαίγνιο που μεταφράζεται περίπου από τα δανικά ως «Αρκετά».

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Αμερικής δεν φαίνεται να ευαισθητοποιείται σχετικά με το θέμα της Γροιλανδίας, αντίθετα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της στρατηγικής της θέσης και των ορυκτών της πόρων και δεν έχει αποκλείσει ακόμη και τη χρήση βίας για να πάρει τον έλεγχο του νησιού.

Πηγή: Reuters