Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η βιομετρική εγγραφή για επίσκεψη στην ΕΕ δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως για άλλους εννέα μήνες, ενώ οι υπάλληλοι των συνόρων μπορούν να χαλαρώσουν τους κανόνες για την ανακούφιση των ουρών ή του χάους στα λιμάνια μετά την έναρξη του συστήματος.

Σε λίγο πάνω από δύο εβδομάδες, η Eurotunnel, η Eurostar και το Λιμάνι του Ντόβερ θα ανοίξουν νέα περίπτερα βιομετρικής εγγραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έχουν εγκατασταθεί με κόστος δεκάδων εκατομμυρίων λιρών.

Ωστόσο, το σύστημα θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου μόνο για μια μειοψηφία ταξιδιωτών και η πλήρης συμμόρφωση δεν θα εφαρμοστεί πριν τις 12 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την Eurostar, θα υπάρξει επίσης μια επιπλέον περίοδος χάριτος 90 ημερών κατά την οποία το σύστημα Enter-Exit μπορεί να είναι μικρότερης κλίμακας, υπό την καθοδήγηση των γαλλικών συνοριακών αρχών, σε περίπτωση επιχειρησιακών αποτυχιών.

Το πολύ καθορισμένο νέο σύστημα απαιτεί από όλους τους πολίτες που δεν είναι Ευρωπαίοι να δίνουν δαχτυλικά αποτυπώματα και να φωτογραφίζονται πριν εισέλθουν στην ΕΕ, με τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες να διατηρούνται σε μια βάση δεδομένων της Κεντρικής Ευρώπης για τρία χρόνια.

Τα βιομετρικά στοιχεία πρέπει να συλλέγονται στα σύνορα υπό την επίβλεψη αξιωματικών μετανάστευσης. Οι επιβάτες που πετούν στην ΕΕ θα έχουν τους νέους ελέγχους κατά την προσγείωση στα αεροδρόμια της ΕΕ.

Η πιθανότητα για μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις κατά την άφιξη έχει προκαλέσει ανησυχία στην ΕΕ – αλλά η EES έχει ιδιαίτερα ζητήματα για τη διέλευση του Καναλιού, όπου οι επιβάτες που ταξιδεύουν μέσω της σήραγγας ή της θάλασσας περνούν από τους γαλλικούς συνοριακούς ελέγχους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι η βιομετρική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση, από τη βρετανική πλευρά, πριν οι επιβάτες μπορούν να φτάσουν στο τρένο ή το πλοίο τους.

Η Eurotunnel, η οποία καλωσόρισε το μέτρο, εκμεταλλεύεται την υπηρεσία Le Shuttle για μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιώντας τη σήραγγα, κι έχει επενδύσει 80 εκατ. λίρες σε υποδομή EES σε κάθε πλευρά του Καναλιού, συμπεριλαμβανομένων 224 περίπτερων σε Φόλκστοουν και Καλαί. Τα αυτοκίνητα θα παίρνουν αριθμό από κάμερες για να βλέπουν που θα σταθμεύσουν σε ένα καθορισμένο περίπτερο, και οι οδηγοί και οι επιβάτες θα πρέπει να τα αφήσουν εκεί για να τους τραβήξουν φωτογραφίες και να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.

Λένε ότι υποβολή των πληροφοριών αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο λεπτά ανά άτομο, κάτι πρακτικώς αδύνατον. Η Eurotunnel ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία θα είχε «ελάχιστο αντίκτυπο» στο συνολικό μέσο ταξίδι 90 λεπτών από τον αυτοκινητόδρομο M20 της Αγγλίας στο γαλλικό A16 Autoroute.

Ο Yann Leriche, διευθύνων σύμβουλος της Eurotunnel, είπε ότι η ταχύτητα της διέλευσης ήταν το «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» του λεωφορείου και δικαιολόγησε την τεράστια επένδυση, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε λάθος».

Το Eurostar και το London-St Pancras High Speed έχουν δαπανήσει περίπου 10 εκατομμύρια λίρες για τα περίπτερα στο διεθνές σιδηροδρομικό σταθμό. Ο Simon Lejeune, Διευθυντής Σταθμών, είπε ότι οι πελάτες θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε περίπου 10 λεπτά. Η Eurostar θα συνεχίσει να συμβουλεύει τους επιβάτες να φτάνουν στο σταθμό 75 λεπτά πριν από την αναχώρηση του τρένου τους.

Το λιμάνι του Ντόβερ έχει εγκαταστήσει σχεδόν 100 περίπτερα ένα μίλι δυτικά της κύριας εισόδου λιμανιού πορθμείων, σε γη που πάρθηκε από τη θάλασσα πέρυσι, με κόστος 45 εκατ. λίρες. Το λιμάνι δαπάνησε επίσης 17 εκατ. λίρες σε ένα θόλο στις ανατολικές αποβάθρες πέρυσι, του οποίου η χρήση είναι τώρα αβέβαιη.

Μπροστά στους φόβους της εκτεταμένης συμφόρησης, ένας εκπρόσωπος του λιμανιού του Ντόβερ δήλωσε: «Είμαστε σίγουροι ότι οι καθυστερήσεις δεν θα είναι ένα ζήτημα, λόγω αυτού του τομέα που έχουμε δημιουργήσει εκτός του χώρου».

Τόσο η Eurotunnel όσο και η Ντόβερ θα ξεκινήσουν με τους επιβάτες και τα φορτία στις 12 Οκτωβρίου, με πλήρη έλεγχο από το Νοέμβριο. Η Eurostar θα «προσκαλέσει» τους επιβάτες να χρησιμοποιούν τα περίπτερα για τους πρώτους μήνες, ξεκινώντας από επιχειρηματίες και τακτικούς ταξιδιώτες.

Παρά την προετοιμασία κι ενημέρωση, η σύγχυση παραμένει. Οι ταξιδιώτες θέτουν διαφορετικές ερωτήσεις στα περίπτερα Eurotunnel και Eurostar. Στους ελέγχους των περιπτέρων στο Σεν Πάνκρας, οι επιβάτες πρέπει να απαντήσουν εάν έχουν καταλύματα, εισιτήριο επιστροφής, επαρκή κεφάλαια και ιατρική ή ταξιδιωτική ασφάλιση – ερωτήσεις που δεν ζητούνται από εκείνα της Φόλκστοουν.

Και φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται σε… δυο λεπτά.