Με σφοδρές επιθέσεις συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και καθώς τα χτυπήματα κλιμακώνονται, οι τιμές των καυσίμων ξαναπαίρνουν «φωτιά». Η τιμή του πετρελαίου καταγράφει νέα άνοδο άνω του 2% με το brent να σκαρφαλώνει στα 103 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που συμπαρασύρει όλα τα καύσιμα. Η αβεβαιότητα για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί διεθνή ανησυχία, καθώς το σημείο από όπου διακινείται το 25% του πετρελαίου προς κάθε γωνιά του πλανήτη παραμένει κλειστό και τα τάνκερ εγκλωβισμένα.

Τα ξημερώματα σφοδρή επίθεση δέχτηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, σύμφωνα με ιρακινές πηγές ασφαλείας. Η επίθεση περιγράφεται ως η εντονότερη από την έναρξη των επιθέσεων και έγινε με μπαράζ από drones και πυραύλους.

Μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι είδε τουλάχιστον τρία drones να κατευθύνονται προς την πρεσβεία. Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM κατέρριψε δύο από αυτά, ενώ ένα τρίτο προσέκρουσε εντός του συγκροτήματος της πρεσβείας.

Σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τελ Αβίβ, την ώρα που ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωνε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στην Τεχεράνη αλλά και υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται πλέον στη 18η ημέρα, με την ένταση να κλιμακώνεται στα μέτωπα της περιοχής.

