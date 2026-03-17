Με σφοδρές επιθέσεις συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και καθώς τα χτυπήματα κλιμακώνονται, οι τιμές των καυσίμων ξαναπαίρνουν «φωτιά». Η τιμή του πετρελαίου καταγράφει νέα άνοδο άνω του 2% με το brent να σκαρφαλώνει στα 103 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που συμπαρασύρει όλα τα καύσιμα. Η αβεβαιότητα για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ προκαλεί διεθνή ανησυχία, καθώς το σημείο από όπου διακινείται το 25% του πετρελαίου προς κάθε γωνιά του πλανήτη παραμένει κλειστό και τα τάνκερ εγκλωβισμένα.
Τα ξημερώματα σφοδρή επίθεση δέχτηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, σύμφωνα με ιρακινές πηγές ασφαλείας. Η επίθεση περιγράφεται ως η εντονότερη από την έναρξη των επιθέσεων και έγινε με μπαράζ από drones και πυραύλους.
Μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι είδε τουλάχιστον τρία drones να κατευθύνονται προς την πρεσβεία. Το αντιαεροπορικό σύστημα C-RAM κατέρριψε δύο από αυτά, ενώ ένα τρίτο προσέκρουσε εντός του συγκροτήματος της πρεσβείας.
Σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Τελ Αβίβ, την ώρα που ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωνε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στην Τεχεράνη αλλά και υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται πλέον στη 18η ημέρα, με την ένταση να κλιμακώνεται στα μέτωπα της περιοχής.
Βίντεο με αναγνωριστική πτήση πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ
Φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ δημοσίευσε στο Telegram βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, στο οποίο φαίνεται ένα drone να πετάει σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, σε μία διαφαινόμενη «αναγνωριστική πτήση».
Χερσαίες επιχειρήσεις του ΙDF στον Λίβανο
Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έχει προωθήσει ακόμη περισσότερες δυνάμεις βαθύτερα στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης ζώνης ασφαλείας, η οποία δημιουργήθηκε αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ στις αρχές του μήνα.
Η 36η Μεραρχία, η οποία ξεκίνησε μια επιδρομή στο νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε νέα «στοχευμένη χερσαία επιχείρηση προς έναν επιπλέον στόχο» τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει ο στρατός. Πριν τα στρατεύματα εισέλθουν στην περιοχή, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι πραγματοποίησε μαζικές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς πυροβολικού.
Εκρήξεις σε Ντουμπάι και Ντόχα
Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος. Στο Ντουμπάι η έκρηξη ακολούθησε ειδοποίηση που εστάλη σε κινητά κατοίκων να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως», λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους».
Ιράν προς Τραμπ: «Εσείς το ξεκινήσατε εμείς θα το τελειώσουμε»
Τα ξημερώματα της Τρίτης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το τέλος του πολέμου δεν θα καθοριστεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά στο πεδίο της μάχης.
«Εσείς το ξεκινήσατε, εμείς θα το τελειώσουμε» είπε. Και πρόσθεσε: «Καλύτερα να ονομάσετε την επιχείρηση επικός φόβος και όχι επική οργή».
4 νεκροί, από επίθεση σε σπίτι που διέμεναν Ιρανοί σύμβουλοι στη Βαγδάτη
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλοι έπληξαν σπίτι στη Βαγδάτη, ανέφεραν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, με μια από αυτές να κάνει λόγο για εξόντωση «δυο ιρανών συμβούλων» ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που τάσσονται υπέρ της Τεχεράνης.
Πηγή του AFP προσκείμενη στις οργανώσεις αυτές επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο πλήγμα αυτό στη συνοικία Τζαντιρίγια και ότι διέμεναν εκεί ιρανοί σύμβουλοι.
Επίθεση σε τάνκερ στα ΗΑΕ
Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο κάπου 23 ναυτικά μίλια (42 χιλιόμετρα και πλέον) από τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Προκλήθηκαν «περιορισμένες» ζημιές, χωρίς να τραυματιστεί κανένα από τα μέλη του πληρώματος, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.
Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.
🇮🇷🇺🇸 | Developments in the past hour:
• An oil tanker was struck by a projectile east of Fujairah 🇦🇪
• Iranian strikes reported targeting U.S.-linked assets in the UAE 🇦🇪
• Explosions heard over Doha, Qatar 🇶🇦 amid missile interceptions
• Drone attacks launched toward…
Το Χονγκ Κονγκ «ανησυχεί πολύ» για την αύξηση των τιμών των καυσίμων
Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, προειδοποίησε ότι το σημαντικό ασιατικό χρηματοοικονομικό κέντρο, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Ασίας, αναμένεται να αντιμετωπίσουν οικονομικούς κραδασμούς και έντονη μεταβλητότητα, λόγω της διαταραχής στην προμήθεια πετρελαίου και της ανόδου των τιμών, εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Λι δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα ανήσυχος» για την αύξηση του κόστους καυσίμων, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ εργάζεται για να διασφαλίσει τη σταθερότητα στον ενεργειακό εφοδιασμό.
FT: Οι ναυτικές συνοδείες δεν θα εγγυηθούν ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ,
Ο επικεφαλής του ΙΜΟ δήλωσε ότι οι ναυτικές συνοδείες μέσω του Στενού του Ορμούζ δεν θα εγγυηθούν «100%» την ασφάλεια των πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν από την πλωτή οδό, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη. Η στρατιωτική βοήθεια «δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη ή βιώσιμη λύση» για το άνοιγμα του στενού, δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ στους Financial Times.
Οι ΙDF βομβαρδίζουν την Τεχεράνη
Οι IDF έχουν ξεκινήσει ευρύ κύμα επιθέσεων εναντίον των υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη. Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει ένα ακόμη κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.