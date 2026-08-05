Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Βρετανός ομόλογός του Εντ Μίλιμπαντ συναντήθηκαν σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συζήτησαν πόσο σημαντικό είναι να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερο ρόλο στην εγγύηση της ασφάλειάς της.

Πριν από τη συνάντηση, ο Ρούμπιο είπε σε δημοσιογράφους ότι στην ατζέντα ήταν και το θέμα της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εντείνει τις εκκλήσεις στους συμμάχους του Κιέβου, ζητώντας περισσότερους αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της τις τελευταίες ημέρες.

Ο Εντ Μίλιμπαντ σκόπευε να υπογραμμίσει ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι αδιαχώριστη από την ευρωπαϊκή και τη διατλαντική και να επαναλάβει τη δέσμευση του Λονδίνου ότι θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου για όσο χρειαστεί, σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε επίσης ότι οι δύο υπουργοί επανέλαβαν την κοινή θέση τους για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και τη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει, ούτε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από τη συνάντηση, ο Μίλιμπαντ ανέφερε ότι το άνοιγμα του Ορμούζ είναι σημαντικό ώστε να μετριαστεί η κρίση του κόστους διαβίωσης στη Βρετανία. Είπε επίσης ότι θα θέσει στον Ρούμπιο το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης τη Γάζα.

Ο Μίλιμπαντ, που έχει αναλάβει και τη θέση του εκπροσώπου της Βρετανίας στην Παγκόσμια Τράπεζα, πρόκειται να συναντηθεί και με τον πρόεδρό της, τον Ατζάι Μπάνγκα, κατά τη σύντομη παραμονή του στην Ουάσιγκτον.