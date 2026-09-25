Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ηχηρή εξαίρεση αποτέλεσε η ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία κατόπιν εντολής της κυβέρνησης της Αθήνας παρέμεινε εντός της αίθουσας που διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Στο μεταξύ, την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέβαινε στο podium, 77 αντιπροσωπείες χωρών μελών του οργανισμού σηκώνονταν επιδεικτικά και αποχωρούσαν από το μεγάλο κεντρικό αμφιθέατρο.
Ανάμεσα στις χώρες αυτές ήταν 18 αραβικές, 14 από την Ασία, 20 από την Αφρική, έξι από την Ευρώπη και 17 κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Μεταξύ εκείνων που αποχώρησαν ήταν το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Αίγυπτος.
Βίντεο με τις αποχωρήσεις των αντιπροσωπειών κατά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού:
Η λίστα με τις χώρες που αρνήθηκαν να παραμείνουν εντός της αιθούσης όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ:
- Αφγανιστάν
- Αλγερία
- Αγκόλα
- Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
- Οι Μπαχάμες
- Μπαγκλαντές
- Μπαρμπάντος
- Μπελίζ
- Βολιβία
- Βοσνία και Ερζεγοβίνη
- Μποτσουάνα
- Βραζιλία
- Μπρουνέι Νταρουσαλάμ
- Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
- Τσαντ
- Χιλή
- Κολομβία
- Κομόρες
- Κούβα
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
- Τζιμπουτί
- Ντομίνικα
- Αίγυπτος
- Ισημερινή Γουινέα
- Ερυθραία
- Εσβατίνι
- Γουιάνα
- Ινδονησία
- Ιράν
- Ιράκ
- Ιρλανδία
- Ιορδανία
- Κένυα
- Κουβέιτ
- Κιργιστάν
- Λίβανος
- Λεσότο
- Λιβερία
- Λιβύη
- Μαδαγασκάρη
- Μαλαισία
- Μαλδίβες
- Μαυριτανία
- Μοζαμβίκη
- Μιανμάρ
- Ναμίμπια
- Νικαράγουα
- Νίγηρας
- Βόρεια Κορέα
- Βόρεια Μακεδονία
- Ομάν
- Πακιστάν
- Παλαιστίνη
- Παναμάς
- Περού
- Κατάρ
- Δημοκρατία του Κονγκό
- Αγία Λουκία
- Άγιος Μαρίνος
- Σαουδική Αραβία
- Σενεγάλη
- Σλοβενία
- Σομαλία
- Νότια Αφρική
- Ισπανία
- Σουδάν
- Σουρινάμ
- Συρία
- Τόνγκα
- Τυνησία
- Τουρκία
- Τουρκμενιστάν
- Τουβαλού
- Ουγκάντα
- Ουζμπεκιστάν
- Βενεζουέλα
- Υεμένη