Ηχηρή εξαίρεση αποτέλεσε η ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία κατόπιν εντολής της κυβέρνησης της Αθήνας παρέμεινε εντός της αίθουσας που διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στο μεταξύ, την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέβαινε στο podium, 77 αντιπροσωπείες χωρών μελών του οργανισμού σηκώνονταν επιδεικτικά και αποχωρούσαν από το μεγάλο κεντρικό αμφιθέατρο.

Ανάμεσα στις χώρες αυτές ήταν 18 αραβικές, 14 από την Ασία, 20 από την Αφρική, έξι από την Ευρώπη και 17 κράτη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Μεταξύ εκείνων που αποχώρησαν ήταν το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Αίγυπτος.

Βίντεο με τις αποχωρήσεις των αντιπροσωπειών κατά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού:

Η λίστα με τις χώρες που αρνήθηκαν να παραμείνουν εντός της αιθούσης όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: