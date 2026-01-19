Η χρήση της θανατικής ποινής παγκοσμίως αυξάνεται με «ανησυχητικό ρυθμό», προειδοποίησε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων χωρών.

Στο Ιράν, όπου φέρεται να εκτελέστηκαν τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι το 2025, σύμφωνα με τον Φόλκερ Τουρκ, «το εύρος και ο ρυθμός των εκτελέσεων υποδηλώνουν συστηματική χρήση της θανατικής ποινής ως εργαλείου κρατικού εκφοβισμού», ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στη Γενεύη.