Σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν μετά την απόρριψη του σχεδίου απόφασης για τα Στενά του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπό του να καταγγέλλει πολιτική μεροληψία και απόπειρα νομιμοποίησης στρατιωτικών ενεργειών.

Συγκεκριμένα ο Αμίρ Σάιντ Ιραβανί χαρακτήρισε το σχέδιο «εσφαλμένο πραγματικά, νομικά και πολιτικά», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα «εντελώς μονόπλευρο και αδικαιολόγητο» κείμενο που «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα», αποδίδοντας -όπως είπε- αβάσιμα ευθύνες στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο παρουσίαζε παραπλανητικά τα μέτρα που έχει λάβει η Τεχεράνη στην περιοχή, τα οποία, όπως τόνισε, εντάσσονται στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας βάσει του Χάρτη του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα επιχειρούσε να δικαιολογήσει «παράνομες ενέργειες» τρίτων χωρών.

Επίσης ο Ιρανός διπλωμάτης προειδοποίησε ότι η υιοθέτηση της πρότασης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για «επικίνδυνες και καταχρηστικές ερμηνείες», που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω χρήση βίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι επρόκειτο ουσιαστικά για αμερικανική πρωτοβουλία «υπό άλλα ονόματα», η οποία – όπως ανέφερε – θα ενθάρρυνε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να συνεχίσουν «παράνομες ενέργειες».