Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο νέος ισραηλινός νόμος που προβλέπει τη θανατική ποινή για «τρομοκρατικές» ενέργειες, με επιτροπή του ΟΗΕ να εκφράζει ανησυχίες ότι εφαρμόζεται με τρόπο που πλήττει κυρίως τους Παλαιστίνιους.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων επισημαίνει ότι η νομοθεσία αυτή ενδέχεται να ενισχύσει φαινόμενα φυλετικής διάκρισης, καλώντας το Ισραήλ να την καταργήσει άμεσα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα μέτρο που επηρεάζει αρνητικά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην ανακοίνωσή της, η επιτροπή τονίζει ότι ο νέος νόμος ανατρέπει το μακροχρόνιο άτυπο μορατόριουμ του Ισραήλ στις εκτελέσεις, το οποίο ισχύει από το 1962, και διευρύνει την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Επιπλέον, καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν πολιτικές και πρακτικές που ενδέχεται να συνιστούν διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων και να διασφαλίσουν ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου.

Σύμφωνα με τον νόμο, που εγκρίθηκε από την Κνεσέτ τον Μάρτιο, όποιος προκαλεί εκ προθέσεως θάνατο με στόχο την πρόκληση βλάβης σε Ισραηλινό πολίτη ή κάτοικο και με πρόθεση να πλήξει την ύπαρξη του κράτους, μπορεί να καταδικαστεί είτε σε θάνατο είτε σε ισόβια κάθειρξη.

Για τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, προβλέπεται η επιβολή της θανατικής ποινής εφόσον η πράξη χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τη στρατιωτική δικαιοσύνη.

Η επιτροπή ζητά επίσης να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Παλαιστίνιων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ενώπιον του νόμου, της προσωπικής ασφάλειας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, καλεί τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει ότι οι πόροι της δεν θα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη πολιτικών που ενδέχεται να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη.

Η συγκεκριμένη επιτροπή, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους ειδικούς, παρακολουθεί την εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1969 και δεσμεύει 182 κράτη.

Σημειώνεται ότι η θανατική ποινή υπάρχει στο νομικό πλαίσιο του Ισραήλ, αλλά έχει εφαρμοστεί μόνο δύο φορές: το 1948 και το 1962, όταν εκτελέστηκε ο ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν.