Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με μια επιδεινούμενη κρίση πείνας, με τους πόρους να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, προειδοποίησε σήμερα (18/11) το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας λόγο για σημαντικές μειώσεις στη χρηματοδότηση για ανθρωπιστική βοήθεια.

Αναφορικά με τις παγκόσμιες προβλέψεις για το 2026, το WFP ανέφερε ότι 318 εκατ. άνθρωποι αναμένεται να αντιμετωπίσουν πείνα σε επίπεδο κρίσης ή και χειρότερες συνθήκες την επόμενη χρονιά, με τον αριθμό τους να είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2019.

New UN report sounds alarm on hunger hotspots around the world. Acute food insecurity is likely to worsen across 16 countries and territories in the coming months, UN agencies call for urgent humanitarian action in response. Here are 5️⃣ facts about this dire situation ⤵️ pic.twitter.com/6LH6MQWs2w — United Nations Geneva (@UNGeneva) November 16, 2025

Ωστόσο η συρρίκνωση της χρηματοδότησης για ανθρωπιστικούς σκοπούς, σημαίνει ότι το WFP σχεδιάζει να στηρίξει μόνο περίπου 110 εκατ. από τους πλέον ευπαθείς ανθρώπους το 2026, με κόστος 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε η συγκεκριμένη υπηρεσία.

«Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με ταυτόχρονους λιμούς, στη Γάζα και σε τμήματα του Σουδάν. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο τον 21ο αιώνα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του WFP Σίντι ΜακΚέιν σε ανακοίνωση. «Η πείνα παγιώνεται. Γνωρίζουμε ότι οι έγκαιρες, αποτελεσματικές λύσεις σώζουν ζωές αλλά χρειαζόμαστε απεγνωσμένα περισσότερη στήριξη».

“There can be neither peace where people are starving, nor security where hunger drives conflict.” Condemning the use of food as a weapon, @AminaJMohammed urges Security Council to act as millions are trapped in a vicious cycle of hunger & insecurity. https://t.co/1T2opdEj8r pic.twitter.com/XVatphg892 — United Nations (@UN) November 17, 2025



Ο μεγαλύτερος δωρητής του WFP, οι ΗΠΑ, μείωσε τη βοήθεια προς το εξωτερικό υπό τον προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ενώ άλλες μεγάλες χώρες έχουν ήδη προβεί σε ανακοινώσεις περικοπών.

Το WFP ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι αναμένεται να λάβει 40% λιγότερη χρηματοδότηση σε ετήσια βάση το 2025, κάτι που οδηγεί σε προβλεπόμενο προϋπολογισμό 6,4 δισεκ. δολαρίων, συγκριτικά με 10 δισεκ. δολαρίων το 2024.

Οι συγκρούσεις, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η οικονομική αστάθεια αναμένεται να αποτελέσουν παράγοντες για σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με το WFP. Το 2025, οι προσπάθειές του WFP για αποτροπή λιμού οδήγησαν κοινότητες μακριά από το χείλος της λιμοκτονίας αλλά η ευρύτερη κρίση δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι θα προσφέρει έκτακτη επισιτιστική βοήθεια, θα βοηθήσει κοινότητες να γίνουν πιο ανθεκτικές απέναντι σε επισιτιστικά σοκ και θα παράσχει τεχνική στήριξη για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα.

«Το WFP προσφέρει μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας σε ανθρώπους στα μέτωπα συγκρούσεων και καταστροφών και εμείς μετασχηματίζουμε τον τρόπο που λειτουργούμε για να επενδύσουμε σε μακροπρόθεσμες λύσεις», πρόσθεσε η ΜακΚέιν.

«Ο τερματισμός της παγιωμένης πείνας απαιτεί διαρκή στήριξη και πραγματική παγκόσμια δέσμευση».

Πηγή:ΑΠΕ