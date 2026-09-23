Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν τα μέλη της αντιπροσωπείας της Κούβας επέλεξαν να αποχωρήσουν από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του Αμερικανού Προέδρου.

Αφορμή στάθηκαν οι οξείες εκφράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος περιέγραψε την Κούβα ως ένα εντελώς αποτυχημένο κράτος και κατέστησε σαφές ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει πλέον μια ριζική αναθεώρηση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ακόμα ότι η κυβέρνηση της Αβάνας βρίσκεται υπό τη μεγαλύτερη πίεση που έχει δεχτεί ιστορικά και εκτίμησε ότι η κατάρρευσή της είναι απλώς θέμα χρόνου.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχετικών διαπραγματεύσεων, επιβεβαιώνοντας τις εντατικές διπλωματικές διεργασίες που εξελίσσονται στο παρασκήνιο.