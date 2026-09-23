Στα άκρα οδηγείται η διπλωματική αντιπαράθεση στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί επιδεικτικά από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου του Ιράν.

Η αποχώρηση των Αμερικανών διπλωματών πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκινούσε την τοποθέτησή του, ασκώντας δριμεία κριτική στις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Ιρανός ηγέτης αναφέρθηκε με έντονα συναισθηματική φόρτιση στις απώλειες αμάχων και αθώων παιδιών από τους βομβαρδισμούς, καταγγέλλοντας τη χρήση δυτικών εξοπλισμών.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η χώρα του υφίσταται τις συνέπειες της τρομοκρατίας, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις που αποδίδονται στο Τεχεράνη και τονίζοντας πως ο ιρανικός λαός είναι το πραγματικό θύμα των επιθέσεων.