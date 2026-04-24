Η παρατεταμένη ξηρασία στη Σομαλία έχει ήδη οδηγήσει στον εκτοπισμό 62.000 ανθρώπων σε πέντε επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Διεθνής Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Όπως επισημαίνεται, ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων ενδέχεται να φτάσει πανεθνικά έως και τους 300.000.

Ο βασικός συντονιστής των προγραμμάτων του ΔΟΜ στη χώρα, Μπράιαν Κέλι, δήλωσε από τη Γενεύη ότι η ξηρασία ευθύνεται πλέον για τα τρία τέταρτα των νέων εκτοπίσεων στις πέντε πιο πληγείσες επαρχίες.

Από τις συνολικά 90 επαρχίες της Σομαλίας, οι πέντε –κυρίως στο νότιο τμήμα– πλήττονται περισσότερο, μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους βροχών με ανεπαρκείς βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, οι επιπτώσεις στο πεδίο είναι ήδη σοβαρές, με κακές σοδειές και κατάρρευση των μέσων επιβίωσης. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνει την πείνα και αυξάνει την πίεση στις ήδη περιορισμένες υποδομές.

Οι προβλέψεις του οργανισμού προειδοποιούν ότι η κρίση ενδέχεται να ενταθεί, καθώς περίπου 125.000 ακόμη άνθρωποι κινδυνεύουν να εκτοπιστούν από τον Απρίλιο έως τα τέλη Ιουνίου, παρά τις εκτιμήσεις για επικείμενες βροχοπτώσεις.

Πολλοί εκτοπισμένοι κατευθύνονται προς αστικές περιοχές, όπως το Μογκαντίσου και η Μπαϊντόα, καθώς και σε ήδη υπερπλήρεις καταυλισμούς, όπου η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, νερό και στέγαση παραμένει περιορισμένη.

Στις πληγείσες περιοχές, καταγράφεται αύξηση των περιστατικών υποσιτισμού, κυρίως μεταξύ των παιδιών, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Την ίδια ώρα, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται σε επίπεδο «κρίσης» ή χειρότερο έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2025 έως την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2026, φτάνοντας τα 6,5 εκατομμύρια.

Ωστόσο, η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κρίσης παραμένει ανεπαρκής. Όπως σημείωσε ο Κέλι, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και οι εταίροι τους έχουν λάβει μόλις το 14% των απαιτούμενων πόρων για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία.

Παρά την πρόσφατη έκκληση του ΔΟΜ για 10 εκατ. δολάρια προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες, τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών.

«Χωρίς άμεση δράση, η ξηρασία θα συνεχίσει να εντείνει τον εκτοπισμό, την πείνα και την ευαλωτότητα του πληθυσμού στη Σομαλία», προειδοποίησε ο Κέλι.