Δορυφορικές φωτογραφίες που αναλύθηκαν από το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών (UNOSAT) δείχνουν ότι το 30% των κτιρίων της Λωρίδας της Γάζας έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την ισραηλινή επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρησή του εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Χαμάς, η οποία ελέγχει το έδαφος αυτό, περισσότεροι από 27.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

Αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμοί και κατεδαφίσεις έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες συνοικίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων πολλών αστικών υποδομών.

“Συνολικά, ένας εντυπωσιακός αριθμός 69.147 δομών, που ισοδυναμεί περίπου με το 30% όλων των δομών της Λωρίδας της Γάζας έχουν πληγεί, αναφέρει το UNOSAT.

A new analysis based on a satellite image acquired on 6 and 7 January reveals that 30% of Gaza Strip structures have been damaged.

