Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζητά την άμεση απόδοση ευθυνών από την αμερικανική κυβέρνηση, στον απόηχο των 23 επιβεβαιωμένων θανάτων μεταναστών σε κέντρα κράτησης από την αρχή του έτους.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ στηλίτευσε την κατάσταση στις αμερικανικές υποδομές μετανάστευσης, υπογραμμίζοντας πως μόνο από τον Ιούνιο και μετά έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι υπό κρατική προστασία, με πιο πρόσφατο περιστατικό τον θάνατο υπηκόου από το Ελ Σαλβαδόρ σε εγκατάσταση της υπηρεσίας ICE στο Νιου Τζέρσεϊ.

Παράλληλα, ο επικεφαλής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα σχέδια εξοπλισμού των αρμόδιων πρακτόρων με γάντια ηλεκτροσόκ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα τροφοδοτήσει περαιτέρω την αυθαίρετη βία κατά τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκθέσεις οργανώσεων όπως το Human Rights Watch και η Physicians for Human Rights, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στα χέρια των μεταναστευτικών αρχών προσεγγίζει τους 50 από την αλλαγή της αμερικανικής ηγεσίας στις αρχές του 2025.

Η κριτική του Διεθνούς Οργανισμού επεκτείνεται και στη διεύρυνση της πολιτικής απελάσεων, η οποία πλέον αγγίζει ακόμη και άτομα που διέμεναν νόμιμα στη χώρα υπό καθεστώς προστασίας από προηγούμενες διοικήσεις. Προκειμένου να παρακάμψει τα νομικά εμπόδια επαναπροώθησης στις χώρες καταγωγής, η Ουάσινγκτον προσφέρει οικονομικά ανταλλάγματα ή ασκεί πιέσεις μέσω κυρώσεων σε βίζες προς τρίτακράτη —ιδίως στην Αφρική— ώστε να δεχθούν τους απελαθέντες.

Ο κ. Τουρκ κάλεσε την αμερικανική πλευρά να τερματίσει αμέσως τις αποστολές ανθρώπων σε επικίνδυνες ζώνες, όπως η Αϊτή, διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για κάθε περίπτωση.