Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ασχολήθηκε με τις πολιτικές και ανθρωπιστικές εξελίξεις στη Συρία, με επίκεντρο τη συμφωνία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, την κατάσταση ασφάλειας στη βορειοανατολική Συρία και τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές προκλήσεις.

Κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου, ο αναπληρωτής Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, Κλαούντιο Κoρντόνε, χαρακτήρισε τη συμφωνία της 30ής Ιανουαρίου ως σημαντική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και ότι «η εργασία για ένα σχέδιο εφαρμογής προχωρά με θετικό τρόπο», ενώ επισήμανε ότι η διαδικασία αποσκοπεί στην «ειρηνική ενσωμάτωση της βορειοανατολικής Συρίας» και στην προστασία των δικαιωμάτων των Σύρων Κούρδων.

Ο κ. Κoρντόνε υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να διερευνηθούν καταγγελίες για παραβιάσεις κατά αμάχων και μαχητών, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει λογοδοσία. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στα κέντρα κράτησης υπόπτων του ISIL (Daesh) στη βορειοανατολική Συρία και κάλεσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες επαναπατρισμού υπηκόων τους.

Στο ανθρωπιστικό σκέλος, η διευθύντρια του OCHA Λίζα Ντότεν, επισήμανε ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις προκάλεσαν τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, με περίπου 130.000 να παραμένουν εκτοπισμένοι, ενώ «πάνω από το 90% των εκτοπισμένων είναι γυναίκες και κορίτσια». Παρά τις δυσκολίες, ο ΟΗΕ και οι εταίροι του έχουν παράσχει βοήθεια σε περίπου 200.000 ανθρώπους, με πάνω από 170 αποστολές φορτηγών σε πληγείσες περιοχές.

Η κ. Ντότεν ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης, όπως η σταδιακή επαναλειτουργία βασικών υπηρεσιών και η μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, αλλά προειδοποίησε ότι «οι ανάγκες στη Συρία παραμένουν τεράστιες». Τόνισε την ανάγκη για τρεις βασικές προτεραιότητες: ενεργή διπλωματία για αποτροπή νέας βίας, αυξημένες επενδύσεις στην ανάκαμψη και διατήρηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, στην τοποθέτηση της χαιρέτισε την πρώτη ενημέρωση του κ. Κoρντόνε ως αναπληρωτή Ειδικού Απεσταλμένου για τη Συρία και επανέλαβε την ανάγκη μεταφοράς του Γραφείου του Ειδικού Απεσταλμένου στη Δαμασκό.

Αναγνώρισε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στη μετάβαση της Συρίας και τόνισε ότι η πορεία προς τα εμπρός, βασίζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Χαιρέτισε επίσης τη συνολική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), επιμένοντας στην πλήρη ένταξη των Κούρδων στη συριακή κοινωνία.

«Χωρίς συμπερίληψη και ισόρροπη εκπροσώπηση, η ειρήνη θα παραμείνει εύθραυστη και ατελής, όπως δυστυχώς είδαμε κατά τη διάρκεια της βίας εναντίον των Αλαουιτών, των Δρούζων και των Χριστιανών το περασμένο έτος» τόνισε η κ. Μπαλτά.

Η κ. Μπαλτά επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει περαιτέρω στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης και να συμμετάσχει ενεργά στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε δήλωση Τύπου που κυκλοφόρισαν, χαιρέτισαν τη «συνολική συμφωνία» μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και των ρυθμίσεων για την «πολιτική, οικονομική, διοικητική και στρατιωτική ενσωμάτωση της βορειοανατολικής Συρίας», σημειώνοντας ότι η εφαρμογή της έχει ήδη ξεκινήσει.

Το Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη τα μέρη να τηρήσουν τη συμφωνία τους ώστε να «ελαχιστοποιηθεί η οδύνη των αμάχων», να υποστηριχθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας – στις οποίες οι SDF συμμετείχαν κατά τη μάχη κατά του ISIL (Da’esh) στη βορειοανατολική Συρία- να διασφαλιστεί «η προστασία των αμάχων και η απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση» και να συνεχιστεί η μεταπολεμική ανάκαμψη της χώρας.

Παράλληλα, τα μέλη επαναβεβαίωσαν την «πρωταρχική ευθύνη της κυβέρνησης της Συρίας να προστατεύει όλους τους πολίτες της, συμπεριλαμβανομένων των Σύρων Κούρδων», χαιρετίζοντας την έκδοση του Διατάγματος 13 από τον Πρόεδρο Aχμέντ αλ Σάρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Σύρων Κούρδων και ενθαρρύνοντας περαιτέρω πρόοδο στην ενσωμάτωση Κούρδων εκπροσώπων στην κυβέρνηση και στην επιστροφή των εκτοπισμένων στις περιοχές καταγωγής τους.

Στο σκέλος της αντιτρομοκρατίας, το Συμβούλιο χαιρέτισε τις πρόσφατες δεσμεύσεις και ενέργειες της συριακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ISIL (Da’esh) και της Αλ-Κάιντα, υπογραμμίζοντας τις υποχρεώσεις της Συρίας βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (1267, 1989, 2178, 2253, 2396 και 2799). Τα μέλη εξέφρασαν επίσης εκτίμηση για τις «σημαντικές θυσίες» που έγιναν στον αγώνα κατά του ISIL στη βορειοανατολική Συρία και κάλεσαν όλα τα μέρη να αποφύγουν «οποιοδήποτε κενό ασφάλειας» γύρω από τα κέντρα κράτησης μαχητών του ISIL στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του Ιράκ και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν στην αντιμετώπιση της απειλής του ISIL, με το Συμβούλιο να χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ιρακινής κυβέρνησης και τη διεθνή συνεργασία για την προσωρινή κράτηση τρομοκρατών του ISIL σε εγκαταστάσεις υπό ιρακινό έλεγχο. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να συντονιστούν με τις κυβερνήσεις του Ιράκ και της Συρίας για κρατούμενους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.

Το Συμβούλιο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για αναφορές περί απόδρασης μαχητών του ISIL από εγκαταστάσεις κράτησης, χαιρετίζοντας την άμεση δράση της συριακής κυβέρνησης για αποκατάσταση της τάξης και εκ νέου σύλληψη των κρατουμένων, καθώς και τις προσπάθειες του ΟΗΕ να προσεγγίσει καταυλισμούς εκτοπισμένων και να επαναλάβει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, ενθάρρυνε την κατάρτιση «ασφαλών σχεδίων μετάβασης» για τη διαχείριση τόσο των κέντρων κράτησης όσο και των καταυλισμών που φιλοξενούν συνδεδεμένα με το ISIL άτομα, καθώς και τη στενή διεθνή συνεργασία για τον μετριασμό τρομοκρατικών κινδύνων.

Τα μέλη του Συμβουλίου υπογράμμισαν τη σημασία της αντιμετώπισης «όλων των μορφών τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων των ξένων τρομοκρατών μαχητών και των οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί βάσει του καθεστώτος κυρώσεων για το ISIL (Da’esh) και την Αλ-Κάιντα, επισημαίνοντας ότι η απειλή ενδέχεται να επηρεάσει όλες τις περιοχές και τα κράτη μέλη.

Κλείνοντας, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη «σταθερή δέσμευσή» του στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και κάλεσε όλα τα κράτη να σέβονται τις αρχές αυτές και να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω τη χώρα. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της διεθνούς στήριξης προς τη συριακή κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ