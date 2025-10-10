Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως την Παρασκευή προκειμένου να συζητήσει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Η διπλωματία της Βενεζουέλας ζήτησε χθες Πέμπτη κατεπείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας «κλιμάκωση των επιθέσεων» των ΗΠΑ, που ανέπτυξαν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική κι έπληξαν ταχύπλοα που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

«Η μπολιβαριανή κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε επίσημα κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μπροστά στη σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων και τη στρατιωτική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου των ΗΠΑ στην Καραϊβική», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιεί επιστολή του Καράκας στον διεθνή οργανισμό.