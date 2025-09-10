Απόψε το βράδυ συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το αιφνιδιαστικό και πρωτοφανές χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ, μετά από αιτήματα της Αλγερίας και του Πακιστάν.

Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας).

Με δέκα μαχητικά αεροσκάφη, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε ένα κτίριο όπου συνεδρίαζε η ηγεσία της Χαμάς σκοτώνοντας πέντε μέλη της αλλά αποτυγχάνοντας να σκοτώσει την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία.

Ένας αξιωματούχος ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκε επίσης στην επιδρομή.

Σύμφωνα με την Χαμάς, στην ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο γιος του ηγετικού στελέχους της οργάνωσης στο εξωτερικό, Χαλίλ αλ-Χάτζα, και του διευθυντή του γραφείου του.

Το πλήγμα αποτελεί σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, καθώς το Κατάρ μεσολαβεί στις συνομιλίες, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, εκτός από τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, η επίθεση του Ισραήλ στην ενδέχεται να βλάψει σοβαρά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Κατάρ.

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.