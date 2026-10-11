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Η πολύνεκρη επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ αποτελεί «επικίνδυνη κλιμάκωση», προειδοποίησε χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη, ο Χανς Γκρούντμπεργκ, επιρρίπτοντας την ευθύνη για αυτήν στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν.
Επιθέσεις όπως αυτή «εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, διαιωνίζουν τον κύκλο της βίας και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Υεμένη», έκρινε ο Γκρούντμπεργκ σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X.
Ο απεσταλμένος επανέλαβε ακόμη «την παρότρυνσή του στην Ανσαραλά να σταματήσει τις επιθέσεις» εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία.
بيان للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية
عمّان، 11 تشرين الأول/أكتوبر 2026 – أدين بشدة الهجمات المستمرة التي يشنها أنصار الله ضد البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في 10 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر، وفقاً للسلطات السعودية، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين. ويأتي ذلك في أعقاب هجمات استهدفت مطاري الرياض وأبها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
تمثل هذه الهجمات تصعيداً خطيراً. وتشكل تهديداً جسيماً للأمن الإقليمي، وتُديم دائرة العنف، وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن. أكرر دعوتي إلى أنصار الله لوقف هذه الهجمات. كما أجدد دعوتي إلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر شنّ هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية.
— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) October 10, 2026