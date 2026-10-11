Η πολύνεκρη επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ αποτελεί «επικίνδυνη κλιμάκωση», προειδοποίησε χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη, ο Χανς Γκρούντμπεργκ, επιρρίπτοντας την ευθύνη για αυτήν στο υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν.

Επιθέσεις όπως αυτή «εγείρουν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, διαιωνίζουν τον κύκλο της βίας και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Υεμένη», έκρινε ο Γκρούντμπεργκ σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X.

Ο απεσταλμένος επανέλαβε ακόμη «την παρότρυνσή του στην Ανσαραλά να σταματήσει τις επιθέσεις» εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία.