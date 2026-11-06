Νέα άτυπη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία διεξήχθη χθες Πέμπτη, έδειξε ότι η πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, 70 ετών, αύξησε το προβάδισμά της και παραμένει η επικρατέστερη υποψήφια για να αναδειχθεί η 10η Γενική Γραμματέας, διαδεχόμενη τον Αντόνιο Γκουτέρες, στα τέλη της χρονιάς, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Η Γκρίνσπαν συγκέντρωσε 12 ψήφους «ενθάρρυνσης» και τρεις «αποθάρρυνσης» στην όγδοη κατά σειρά τέτοια άτυπη ψηφοφορία κεκλεισμένων των θυρών. Η διαδικασία των τελευταίων μηνών έχει σκοπό να επιλεγεί το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Γκουτέρες, 77 ετών, ο οποίος θα ολοκληρώσει την 31η Δεκεμβρίου τη δεύτερη 5ετή θητεία του.

Όποια ή όποιος αναδειχθεί στο αξίωμα θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολλαπλές κρίσεις: τους πολέμους· τις περικοπές της χρηματοδότησης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ· και τη φθίνουσα βαρύτητα του διεθνούς οργανισμού, καθώς η σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον έχει αποσυρθεί από δεκάδες υπηρεσίες του.

Για να προταθεί κάποιο από τα υποψήφια πρόσωπα θα απαιτηθεί επίσημη ψηφοφορία. Θα οργανωθεί αφού θεωρηθεί πως έχει ισχυρές πιθανότητες επικράτησης, με τουλάχιστον 9 ψήφους «ενθάρρυνσης» και καμιά «αποθάρρυνσης» από οποιοδήποτε από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα). Δεν είναι σαφές ποια ήταν η στάση των πέντε κρατών αυτών στη χθεσινή άτυπη ψηφοφορία ως αυτό το στάδιο.

Σε έξι από τις επτά ψηφοφορίες που διεξήχθησαν τους τελευταίους μήνες, η Γκρίνσπαν ήταν μπροστά, αν και με οριακή διαφορά. Σε μόνο μία, τον Αύγουστο, η πρέσβειρα της Γουιάνας στον ΟΗΕ, η Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπίρκετ, 52 ετών, είχε εξασφαλίσει τις περισσότερες ψήφους «ενθάρρυνσης».

Χθες, η Ροδρίγκες-Μπίρκετ έλαβε 8 και υποχώρησε στην τρίτη θέση. Δεύτερος ήταν ο Ραφαέλ Γκρόσι, 65 ετών, νυν γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), με 9.

Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν πανομοιότυπα με αυτά της περασμένης εβδομάδα, ωστόσο η Γκρίνσπαν εξασφάλισε μια περισσότερη ψήφο «ενθάρρυνσης».

Η διπλωμάτισσα Λάνα Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που μπήκε τελευταία στην κούρσα, όπως και την περασμένη εβδομάδα, ήρθε τέταρτη, με επτά ψήφους «ενθάρρυνσης», έξι «αποθάρρυνσης» και δυο κράτη μέλη να «μην εκφράζουν γνώμη».

Συγκριτικά, όταν επελέγη ο Αντόνιο Γκουτέρες, τον Οκτώβριο του 2026, είχαν χρειαστεί έξι άτυπες ψηφοφορίες για να καταλήξει σε συναίνεση το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Άτυπη παράδοση θέλει εναλλαγή με γεωγραφικά κριτήρια στο αξίωμα, αλλά δεν τηρείται πάντοτε. Αυτή τη φορά είναι η «σειρά» της Λατινικής Αμερικής να αναδείξει Γενικό Γραμματέα, κάτι που εξηγεί γιατί οι περισσότερες υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από αυτή την περιοχή.

Τα 80 και πλέον χρόνια ιστορίας του ΟΗΕ, ουδέποτε ανέλαβε γυναίκα το αξίωμα και αρκετά κράτη πιέζουν να αλλάξει αυτό.

Η υποψηφιότητα που θα προκύψει θα υποβληθεί κατόπιν στη Γενική Συνέλευση. Μέχρι σήμερα, η Γενική Συνέλευση έχει επικυρώσει την επιλογή του Συμβουλίου Ασφαλείας σε όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως.