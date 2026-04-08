Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στη διεθνή κοινότητα η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, με τον ΟΗΕ να κάνει λόγο για «φρικτή» έκταση βίας και απωλειών.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, Βόλκερ Τερκ, δήλωσε ότι «η έκταση των σκοτωμών και της καταστροφής που σημειώθηκαν σήμερα στο Λίβανο είναι πραγματικά φρικτή», τονίζοντας πως η κατάσταση ξεπερνά κάθε φαντασία.

Όπως υπογράμμισε, «μια τέτοια σφαγή, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, ασκεί τεράστια πίεση σε μια ήδη εύθραυστη ειρήνη», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στον άμεσο τερματισμό αυτού του «εφιάλτη» για τους πολίτες.