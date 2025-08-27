Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι μια «ανθρωπογενής κρίση» και προειδοποίησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σε κοινή δήλωση, τα 14 μέλη του Συμβουλίου ζητούν την άμεση, άνευ όρων και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις, την ουσιαστική αύξηση της βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την άμεση και άνευ όρων άρση από το Ισραήλ όλων των περιορισμών στην παράδοση της βοήθειας.