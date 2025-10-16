Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για ανθρωπιστικές υποθέσεις και συντονιστής έκτακτης βοήθειας, βρέθηκε σήμερα στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «ζωτικής σημασίας» δίοδο για την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) αναφέρει πως, μέχρι να επαναλειτουργήσει το πέρασμα στη Ράφα, τα εφόδια από την Αίγυπτο, θα συνεχίζουν να παρακάμπτουν το πέρασμα και να υπόκεινται σε έλεγχο στο σημείο Κέρεμ Σαλόμ από την ισραηλινή πλευρά.

Ο κ. Φλέτσερ τόνισε την ανάγκη να «ανοίξουν όλα τα περάσματα» προκειμένου να επιτευχθεί «μαζική κλιμάκωση της ανθρωπιστικής ροής και η ανατροπή της παρούσας κατάστασης».

Μιλώντας χθες Τετάρτη 15/10 από το Κάιρο, σημείωσε ότι «οι ανθρωπιστικές ομάδες προετοιμάζονταν για αυτή τη στιγμή – τώρα χρειάζονται επαρκή πρόσβαση για να παραδώσουν τη μεγάλη ποσότητα βοήθειας που απαιτείται». Σε δήλωση του, τόνισε επίσης ότι «η ανθρωπιστική κοινότητα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη κλίμακα χωρίς τη συμμετοχή και παρουσία διεθνών ΜΚΟ».

Ο OCHA υπενθυμίζει ότι οι ισραηλινές αρχές δεν εκδίδουν επί του παρόντος βίζες για πολλές διεθνείς ΜΚΟ ούτε τους επιτρέπουν να στείλουν προμήθειες στη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του απάντησε σήμερα ότι το πέρασμα στη Ράφα θα ανοίξει μέχρι την Κυριακη.

Παράλληλα, οι ανθρωπιστικές ομάδες εντός της Γάζας αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η εκεχειρία. Μόνο την Τρίτη 14/10, 21 εταίροι διένειμαν σχεδόν 960.000 γεύματα μέσω 175 κουζινών, ενώ φούρνοι που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ και τους εταίρους του, παρήγαγαν πάνω από 100 χιλιάδες καρβέλια ψωμιού των δύο κιλών.

Η UNICEF διένειμε περισσότερες από 1 εκατομμύριο παιδικές πάνες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παρέδωσε τρία φορτηγά με χειρουργικά και άλλα ιατρικά είδη από την αποθήκη του στη Ντέιρ αλ-Μπάλα στο κεντρικό φαρμακείο της Πόλης της Γάζας.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι τα ιατρικά αυτά εφόδια θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και «θα καλύψουν τις ανάγκες 100 χιλιάδων ανθρώπων». Ο ΠΟΥ ανέπτυξε επίσης διεθνή ομάδα ιατρικής έκτακτης βοήθειας για να ενισχύσει τη φροντίδα τραυμάτων, δημιούργησε δύο νέες χειρουργικές αίθουσες και σχεδιάζει να προσθέσει 120 επιπλέον κλίνες νοσηλείας στο Αλ Σίφα.

Ο OCHA ανέφερε ότι ομάδες του ΟΗΕ ολοκλήρωσαν τον καθαρισμό των κύριων οδών προς τα περάσματα Έρεζ και Ζικίμ στον βορρά, ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας τους, γεγονός που θα επιτρέψει την απευθείας μεταφορά βοήθειας στη βόρεια Γάζα.

Σήμερα ελέγχεται ο δρόμος Σαλάχ Αντ Ντιν, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και μήνες. Πρόκειται για τον βασικό άξονα βορρά-νότου, πέραν του παράκτιου Αλ Ρασίντ.

Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί του ΟΗΕ επισκέφθηκαν την περιοχή Σέιχ Ράντουαν της Πόλης της Γάζας, που επλήγη σοβαρά από τη στρατιωτική επιχείρηση. Εκεί συνάντησαν κατοίκους που επέστρεφαν και όσους παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών, οι οποίοι δήλωσαν αποφασισμένοι «να ξαναχτίσουν τη Γάζα». Οι κύριες ανθρωπιστικές τους ανάγκες είναι «η πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα, στέγη και η απομάκρυνση των ερειπίων».

Την τελευταία εβδομάδα, ο μηχανισμός του ΟΗΕ εξασφάλισε την έγκριση των ισραηλινών αρχών για επιπλέον αποστολές, ανεβάζοντας τον εγκεκριμένο όγκο εφοδίων σε σχεδόν 200.000 τόνους, που περιλαμβάνουν τρόφιμα, ιατρικά είδη, υλικά καταφυγίων, εξοπλισμό ύδρευσης και υγιεινής, τηλεπικοινωνιακό και εκπαιδευτικό υλικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της COGAT, την Τρίτη 14/10, 716 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα μέσω περασμάτων που ελέγχει το Ισραήλ, εκ των οποίων 16 μετέφεραν καύσιμα και υγραέριο, ενώ τα υπόλοιπα πέρασαν μέσω των Κισουφίμ και Κέρεμ Σαλόμ.

Παρά τα εμπόδια, ο ΟΗΕ και οι εταίροι του συνεχίζουν να στέλνουν προμήθειες στα περάσματα, μεταφέροντάς τες στη συνέχεια εντός της Γάζας. Μόνο από την Παρασκευή έως την Τρίτη, παρά τις περιορισμένες διόδους λόγω της ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, οι ομάδες του ΟΗΕ κατάφεραν να συλλέξουν σχεδόν 3.500 τόνους βασικών ειδών.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ