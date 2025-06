Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε την Κυριακή ότι η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έχει γίνει “παγίδα θανάτου”, επικαλούμενος πληροφορίες από γιατρούς επί του πεδίου που κάνουν λόγο για “μαζικές απώλειες” μεταξύ των λιμοκτονούντων αμάχων το πρωί της Κυριακής.

“Οι παραδόσεις και η διανομή της βοήθειας πρέπει να γίνονται σε ευρεία κλίμακα και με πλήρη ασφάλεια”, έγραψε ο επικεφαλής της Unrwa Φιλίπ Λαζαρινί σε μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. “Στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο μέσω των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως μέσω της Unrwa”, πρόσθεσε.

#Gaza: aid distribution has become a death trap.

Mass casualties including scores of injured & killed among starving civilians due to gunshots this morning. This is according to reports from international medics on ground.

A distribution point by the Israeli- American plan was…

