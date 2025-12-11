Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα εξέφρασε την «έντονη καταδίκη» της για τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Αφγανιστάν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ελληνική διπλωματική αποστολή απηύθυνε αυστηρή έκκληση προς τους Ταλιμπάν να σταματήσουν τις περιοριστικές πολιτικές που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγγελική Μπαλτά, τόνισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί με ανησυχία τις πρόσφατες διασυνοριακές συγκρούσεις και κάλεσε τους Ταλιμπάν να εντείνουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, επανέλαβε την πλήρη στήριξη της χώρας μας στην Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) και στον προτεινόμενο οδικό χάρτη διαλόγου με την αφγανική ηγεσία, υπενθυμίζοντας την υποχρέωσή τους να σέβονται τις διεθνείς δεσμεύσεις τους.

Προτού ξεκινήσει η συνεδρίαση, η Ελλάδα εντάχθηκε σε κοινή δήλωση 55 κρατών-μελών για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στην κατάσταση στο Αφγανιστάν. Η δήλωση, εκφωνηθείσα από την Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβενίας, Βάνια Φαγιόν, χαρακτήριζε τη χώρα «με τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό» αλλά ταυτόχρονα με «ένα από τα πιο δραματικά ιστορικά πλαίσια παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων» εξαιτίας των πολιτικών των Ταλιμπάν.

Η κοινή ανακοίνωση καταγγέλλει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια υπόκεινται σε «θεσμοθετημένο σύστημα διαχωρισμού, αποκλεισμού και απαξίωσης της αξιοπρέπειάς τους». Οι περιορισμοί στην εκπαίδευση, την εργασία, την ελευθερία μετακίνησης και τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή «στερούν όχι μόνο το μέλλον των γυναικών, αλλά και τη δυνατότητα της αφγανικής κοινωνίας να αναπτυχθεί οικονομικά και κοινωνικά». Η δήλωση επισημαίνει πως η πολιτική αυτή αποτελεί «βαθιά επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα διεθνή πρότυπα που η διεθνής κοινότητα έχει οικοδομήσει».

Επιπλέον, οι χώρες καταδικάζουν την καταστολή δημοσιογράφων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τις διώξεις εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, τις δημόσιες εκτελέσεις, τη σωματική τιμωρία και τις αυθαίρετες συλλήψεις, τονίζοντας ότι αυτά τα φαινόμενα «συνεχίζονται χωρίς καμία συνέπεια ή τιμωρία».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ