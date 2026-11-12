Την κατάσταση στον Κόλπο, τις απειλές κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης θα εξετάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ανοικτή συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσει το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του Μπαχρέιν.

Η συνεδρίαση επισήμως έχει θέμα «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή». Τα μέλη του Συμβουλίου αναμένεται να ενημερώσουν ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Τζάσεμ Μοχάμεντ αλ Μπουντάιουι, και εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και η εφαρμογή του Ψηφίσματος 2817, το οποίο υιοθετήθηκε στις 11 Μαρτίου, καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν κατά κρατών της περιοχής και απαιτώντας την άμεση παύση τους. Το Ψήφισμα καταδίκασε επίσης ενέργειες ή απειλές της Τεχεράνης που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια στα Στενά Μπαμπ αλ Μαντάμπ.

Η συζήτηση διεξάγεται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη της περιφερειακής σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων, στρατιωτικών υποδομών και της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν. Σε αντίποινα, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα και άλλους στόχους σε κράτη του Κόλπου και στην Ιορδανία, ενώ προχώρησε σε ενέργειες που οδήγησαν ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Πριν από τη σύγκρουση, από τη θαλάσσια αυτή δίοδο διερχόταν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν το Ιράν και οι ΗΠΑ τον Ιούνιο, προβλέποντας κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας, εξέπνευσε τον Αύγουστο χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς ουσιαστική εφαρμογή. Έκτοτε, η σύγκρουση συνεχίζεται με χαμηλότερη ένταση, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και διευκολύνουν εμπορικές διελεύσεις από το Ορμούζ.

Οι διπλωματικές προσπάθειες αποτροπής νέας κλιμάκωσης έχουν ενταθεί, με το Κατάρ να μεσολαβεί σε έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, στις 9 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί προς το παρόν αναγκαία πρόσθετη στρατιωτική δράση, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Το Ιράν έχει θέσει επτά προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των Στενών, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι οι περιορισμοί στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελούν εξαρχής μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας και έχουν απορρίψει τις απαιτήσεις της Τεχεράνης ως μη ρεαλιστικές.

Παρά την κοινή ανησυχία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τα μέλη του Συμβουλίου παραμένουν διχασμένα ως προς τα αίτια της κρίσης και την ενδεδειγμένη αντίδραση. Το Μπαχρέιν, οι ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά μέλη αναμένεται να καταδικάσουν εκ νέου τις ιρανικές επιθέσεις και να ζητήσουν εφαρμογή του Ψηφίσματος 2817. Αντίθετα, η Κίνα και η Ρωσία αναμένεται να αποδώσουν την ευθύνη για την έναρξη της κρίσης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι διαφωνίες μέσα στο Συμβούλιο έχουν εμποδίσει περαιτέρω δράση του Συμβουλίου μετά τον Μάρτιο. Στις 7 Απριλίου, Κίνα και Ρωσία άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ. Τον Μάιο, κοινό σχέδιο Μπαχρέιν και ΗΠΑ για την αποναρκοθέτηση των Στενών δεν τέθηκε σε ψηφοφορία λόγω της συνεχιζόμενης αντίθεσής τους.

Η συζήτηση αναμένεται να καλύψει και την Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι έχουν ανακοινώσει από τον Ιούλιο αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας που συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία και έχουν πλήξει επανειλημμένα σαουδαραβικά αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.