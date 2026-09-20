Η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ (φωτό) ανακοίνωσε πως αποσύρει την υποψηφιότητά της για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. «Δεν μετανιώνω» εξήγησε, θεωρώντας πως συνέβαλε στο να διαδοθεί η πεποίθηση πως τον Αντόνιο Γκουτέρες θα πρέπει να διαδεχθεί μια γυναίκα από τη Λατινική Αμερική.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είχε ποτέ γυναίκα στο τιμόνι του και μόνο ένας Λατινοαμερικάνος, ο Περουβιανός διπλωμάτης Ξαβιέ Πέρες ντε Κουέγιαρ διετέλεσε γενικός γραμματέας (1982-1991).

Η Μπατσελέτ έγραψε ιστορία στη Χιλή ως η μόνη γυναίκα που κατείχε το ύπατο αξίωμα δύο φορές (2006-2010 και 2014-2018). Έχει διατελέσει Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (2010-2013) και Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2018-2022).

«Θα παραμείνω ενεργά προσηλωμένη στην επείγουσα αποστολή της οικοδόμησης ενός κόσμου με περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε η 74χρονη Μπατσελέτ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, θεωρείται ως φαβορί στην κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην πιο πρόσφατη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα προτείνει υποψήφιο που θα έχει την υποστήριξη τουλάχιστον εννέα εκ των δεκαπέντε μελών του και δεν θα κινδυνεύει με βέτο από κάποιο εκ των πέντε μόνιμων μελών (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία) και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.