Για την κατάσταση συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας με ανώτερους αξιωματούχους του ΟΗΕ να τονίζουν την αντιπαράθεση μεταξύ της μεταβατικής συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία, η οποία “ενέχει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης, σε μια περίοδο που η χώρα προσπαθεί να εξέλθει από έτη συγκρούσεων και αυταρχικής διακυβέρνησης”.

Κάλεσαν σε ταχεία εφαρμογή των πρόσφατων συμφωνιών, προκειμένου να αποτραπεί η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, να προστατευθούν οι άμαχοι και να διαφυλαχθούν τα εύθραυστα κεκτημένα της μεταβατικής περιόδου της χώρας.

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι επανέλαβε την ανησυχία του Γενικού Γραμματέα για τη συνεχιζόμενη βία. Έκανε έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για προστασία των αμάχων, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη του ΟΗΕ για μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση στη Συρία.

Από την πλευρά της, η Έντεμ Γουοσόρνου, Διευθύντρια του Τμήματος Αντιμετώπισης Κρίσεων της OCHA, δήλωσε ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις εκτόπισαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο Χαλέπι, διαταράσσοντας βασικές υπηρεσίες και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τόνισε ότι η Συρία μπορεί να σημειώσει πρόοδο στη μείωση των ανθρωπιστικών αναγκών, ωστόσο αυτό εξαρτάται από την αύξηση των επενδύσεων, τη διαρκή χρηματοδότηση, καθώς και από ενεργή την διπλωματία για την αποτροπή νέας έξαρσης της βίας.

Έως τις 18 Ιανουαρίου, ανέφερε, περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι είχαν διαφύγει μόνο από την Ράκκα, πολλοί από τους οποίους αναζήτησαν καταφύγιο σε υπερπλήρη συλλογικά κέντρα.

Οι οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί, πρόσθεσε, αντιμετωπίζουν ακραίες καιρικές συνθήκες, πρόβλημα στέγασης, έλλειψη τροφίμων και θέρμανσης.